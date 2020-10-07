Twitter Android’de ‘Önerilen Takip’ listesini güncelliyor

Twitter, hesapları takip etmenin yeni bir yolunu test ediyor. Şirket bugün, takip ettiğiniz birinin profil sayfasında takip etmek isteyebileceğiniz diğer hesapların bir listesini açacak yeni bir “Önerilen Takip” özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Twitter şimdi bu özelliği Android cihazlarda test edilecek.

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Twitter önerilen takip listesi nasıl çalışıyor?

Bu özellik, takip öneri özelliğinin şu anda mobil cihazlarda nasıl çalıştığına dair bir ince ayar sunuyor. Şu anda, bir kullanıcının profil sayfasında “İzle” ye dokunduğunuzda, takip etmek isteyebileceğiniz önerilen hesapların küçük bir listesi sunulur. Twitter Önerile Takip listesinin, bir dizi faktöre dayandığını ve genellikle kişiselleştirildiğini açıklıyor. Ancak, önerilenler söz konusu olduğunda, daha önce ziyaret ettiğiniz profille hangi hesapların ilgili olabileceğini veya bu kullanıcıyı izleyen kişilerin belirli diğer kullanıcıları takip etme eğiliminde olup olmadığını belirlemek için algoritmalar kullanıyor.

Bu nedenle, örneğin, profilleri notları belirli bir şirkette çalışan birini takip ettiğinizde, Önerilenler Takip orada çalışan diğer kişileri de içerebilir. Ya da neden bir tür ünlüyü takip ettiğinizde, size diğer yüksek profilli hesaplarla öneri olarak sunulabilir. Twitter Önerilen Takip listesinin yeni testi, tek bir dokunuşla takip edebileceğiniz çok sayıda öneriyi gruplandırıyor. Ardından, ilk olarak tüm grubu ekledikten sonra takip etmek istemeyebileceğiniz hesapları kaldırmayı seçebilirsiniz. Bu, hesapları çok sayıda takip gören başka bir hesapla bir şekilde ilişkiliyse, kullanıcıların takip elde etmesini kolaylaştırabilir. Ayrıca, Twitter’a yeni gelenlerin ağlarını oluşturmalarına yardımcı olurken, mevcut kullanıcıların da kendi ağlarını genişletmelerine yardımcı olabilir.