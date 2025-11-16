Avrupa Birliği’nin teknoloji devlerini yeniden şekillendiren kuralları, WhatsApp için radikal bir yenilik başlattı. Peki bu değişiklik Türkiye’yi nasıl etkileyebilir? Kullanıcıların farklı mesajlaşma uygulamalarıyla tek bir yerden iletişim kurma dönemi gerçekten geliyor mu? Şirket bu süreçte gizlilikten taviz verecek mi, yoksa yeni düzen daha da mı güvenli olacak? Bu sorular, özellikle son günlerde sıkça gündeme taşınıyor.

WhatsApp artık diğer mesajlaşma uygulamalarını da destekliyor! Ama Türkiye’de yok!

WhatsApp, Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar Yasası kapsamında uzun süredir hazırladığı “üçüncü taraf sohbetleri” sistemini devreye almaya hazırlanıyor. Meta’nın geliştirdiği bu yeni model, özellikle Android ve iOS kullanıcılarının BirdyChat ve Haiket gibi uygulamalarla doğrudan iletişim kurmasına imkân tanıyor. Bu hamlenin temelinde ise üç kritik ilke yer alıyor: güvenlik, sadelik ve bölgesel erişilebilirlik.

Meta’nın detaylandırdığı plana göre söz konusu üçüncü taraf sohbetlerinde, E2EE yani uçtan uca şifreleme standardı korunacak. Bu, WhatsApp kullanıcıları için gizlilik seviyesi bakımından büyük önem taşıyor. Şirket, bu yapıyı oluşturmak için Avrupa Komisyonu ve farklı mesajlaşma girişimleriyle üç yılı aşkın bir süre çalıştığını vurguluyor. Türkiye’deki kullanıcılar bu özelliği doğrudan kullanamayacak olsa da, bu adımın küresel iletişim trendlerini etkilemesi kuvvetle muhtemel.

Sistem aktif hâle geldiğinde kullanıcıların karşısına “üçüncü taraf sohbetleri” bölümü hakkında bir ayar bilgilendirmesi çıkacak. WhatsApp burada kullanıcıya tercih hakkı tanıyor: Özellik tamamen isteğe bağlı olacak. Açanlar metin, fotoğraf, video, sesli mesaj ve dosya gönderimlerini üçüncü taraf uygulamalara yönlendirebilecek. Kapatanlar için ise mevcut WhatsApp deneyimi aynen devam edecek.

Bu düzen, aynı zamanda uygulamalar arası iletişimi standart hâle getirmeyi amaçlıyor. Ancak kullanıcıların unutmaması gereken önemli bir nokta var: Üçüncü taraf sohbetlerin güvenliği ve veri işleme politikaları, şirket sohbetlerinden bazı yönleriyle farklılık gösterebilir.

Meta, sisteme dahil olan uygulamaların uygulama ile aynı şifreleme seviyesini sağlamasını şart koşsa da, her platformun kendi teknik sınırları söz konusu. Türkiye’deki kullanıcı açısından bu yeniliğin önemi ise daha çok geleceğe dair: Eğer AB modeli başarılı olursa, benzer bir sistemin dünyanın diğer bölgelerine yayılması kaçınılmaz olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Avrupa’daki bu yeni sistem sizce küresel mesajlaşma alışkanlıklarını nasıl etkiler? WhatsApp için başlayan bu yeni dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!