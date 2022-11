Kimliğe bürünme vakaları önemli ölçüde azalana kadar ücretli doğrulama hizmetini yeniden başlatmayacağını duyurduktan hemen sonra Elon Musk bugün attığı bir tweet ile Twitter’daki ekibinin çok renkli yeni bir doğrulama sistemi geliştirdiğini açıkladı.

Yeni onay işareti programı geçici olarak önümüzdeki hafta Cuma günü başlatılabilir. Yeni programa göre, şirketler ya da kuruluşlar altın renkli bir onay işaretine sahip olurken, doğrulanmış bir statü isteyen hükümet yetkilileri gri renkli bir onay işareti görecekler.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Painful, but necessary.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022