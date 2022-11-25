Kimliğe bürünme vakaları önemli ölçüde azalana kadar ücretli doğrulama hizmetini yeniden başlatmayacağını duyurduktan hemen sonra Elon Musk bugün attığı bir tweet ile Twitter’daki ekibinin çok renkli yeni bir doğrulama sistemi geliştirdiğini açıkladı.

Yeni onay işareti programı geçici olarak önümüzdeki hafta Cuma günü başlatılabilir. Yeni programa göre, şirketler ya da kuruluşlar altın renkli bir onay işaretine sahip olurken, doğrulanmış bir statü isteyen hükümet yetkilileri gri renkli bir onay işareti görecekler.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week. Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates. Painful, but necessary. — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

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Benzer şekilde, ünlü olmasalar bile hizmet için aylık 8 dolar ödemeye hazır olan bireylere adanmış mavi renkli bir onay işareti olacak. Bu aynı zamanda mavi onay işaretinin eski doğrulanmış hesaplarla birlikte kullanılacağı anlamına geliyor. Daha önce sadece politikacılar, ünlüler, gazeteciler ve diğer tanınmış kişiler gibi etkili kişiler için ayrılmıştı.

İlgilenen bireyler de ikincil bir küçük logo almayı seçebilirler. Ancak bu kişilerin bir kuruluşa ait olması ve bu kuruluş tarafından doğrulanmış olması gerekiyor.

Robert Reich ve Crypto king’e yanıt veren bir tweet’te Musk, kontrol etkinleştirilmeden önce tüm doğrulanmış hesapların manuel olarak doğrulanacağını belirtti ve bunun acı verici bir egzersiz olacağını ancak yine de güvenlik açısından gerekli olduğunu kabul etti. Önümüzdeki hafta daha ayrıntılı bir açıklama yapacağını ima etti.