Twitter’da durum giderek sıkılaşıyor: Elon Musk yaklaşık 5 bin çalışanı işten çıkardıktan sonra şirkette yeni bir uygulamaya başladı. Insider tarafından ele geçirilen ve pazartesi günkü (21) genel kurulun ardından İK departmanı tarafından tüm ekibe gönderilen yeni bir e-posta, çalışan harcamalarında, tatil ve servis seyahatlerinde kesinti yapılmasını öngörüyor.

Yeni sahibine ayak uyduran sosyal ağdaki değişiklikler beklenmedik, hızlı ve kapsamlı bir şekilde gerçekleşiyor. Milyarderin keskin kesinti makasının hedefinde şimdi Twitter’ın karşıladığı bazı masraflar ya da uzun yıllardır çalışanlara tanınan bazı “zevkler” var. Örneğin iş seyahatleri söz konusu olduğunda, sadece harcırahlar sınırlanmakla kalmayacak, aynı zamanda seyahatin kendisi de daha nadir hale gelecektir.

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E-posta açık sözlü: “Maliyet yönetimine daha fazla dikkat edilmesi gereken zorlu bir ekonomik iklimle karşı karşıyayız.

Hangi çalışan hakları kesiliyor?

Bu değişiklikler, 1 Kasım’dan itibaren yapılan tüm harcamalar için geçerli olup, 150 dolardan 50 dolara düşen cep telefonu faturası ödeneği gibi bazı tipik, günlük masrafları kapsamaktadır. E-postada, iş seyahatlerinde yemek için harcırahın artık 75 dolar olduğu belirtildi.

İş seyahatleri ile ilgili bölümde, bu seyahatlerin bundan böyle Twitter’da yalnızca “kritik iş amaçları için” bir yönetici tarafından maliyet tahmini onaylandıktan sonra gerçekleşmesi gerektiği belirtiliyor. Bir yönetici veya üst düzey yönetici söz konusu olduğunda bu tutar 500 dolar ile sınırlandırılmıştır.

Pazartesi gününden (21) itibaren şirketin tüm çalışanları ofislerde çalışmak zorunda kalırken, şirketteki bir diğer etkili kesinti de yiyecek ve içecek sektöründe olacak. Twitter’ın kantinlerinde bir zamanlar ücretsiz olan yemekler artık “kısmen ücretli” olacak.