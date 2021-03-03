Uygulama
Twitter, Clubhouse rakibi ‘Spaces’ özelliğini Android’e getirdi
Twitter, Clubhouse’un başarısına karşı erken harekete geçen platformlardan. Firma, Clubhouse gibi sesli chat (konuşma) odaları sunan özelliği olan “Spaces”i geçtiğimiz Ocak ayında bazı iOS kullanıcılarına beta olarak sunmaya başlamıştı. Dahası, ünlü sosyal medya devi geçtiğimiz günlerde ise özelliği iOS kullanıcıları için herkes tarafından kullanılabilir hale getirmişti. Görünüşe göre, Android kullanıcıları da bugün itibariyle Spaces’e kavuşmaya başlıyor…
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Twitter Spaces sonunda Android’e geliyor
Ünlü sosyal medya platformu, yeni Spaces özelliğinin Android’e geldiğini bugün attığı bir Tweet’le duyurdu. Buna ek olarak, şirket, yine aynı Tweet’te Android kullanıcılarının konuşmalara konuşmacı ya da dinleyici olarak katılabileceğini sözlerine ekledi. Her ne kadar iOS kullanıcıları Spaces özelliğini çok daha önce almış olsa da, tıpkı Android’de olduğu gibi, iOS kullananlar da henüz konuşma başlatamıyor. Twitter bugünkü açıklamasında bu konuya değinmemesine rağmen, The Verge’ün aldığı bilgiye göre, her iki platformun kullanıcıları da yakında kendi konuşmalarını başlatabilecek. Bunu kesin tarihi konusunda ise şu an için bir bilgi yok.
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Sosyal medya devi, ses özelliklerine yatırım yapmaya devam ediyor
Aslında, Spaces özelliği, firmanın ses konusundaki ilk atılımı değil. Uygulama, yazı odaklı olsa da, uzun süredir platformuna sesli özelliklere yeni bir boyut kazandırmaya çalışıyor. Bunlardan belki de ilk akla geleni sesli Tweet’ler. Şirket, geçtiğimiz yaz iOS uygulamasına sesli Tweet atma özelliği getirmişti. Bunun yanında, Hindistan’da denemeye başladığı sesli direkt mesajlar da bu çabaların diğer bir örneği. Hatta, ünlü sosyal medya devinin bu konudaki ciddiliğini satın almalarında da görebiliriz. Öyle ki, firma bu yılın başında podcast uygulaması Breaker’ı bünyesine katmıştı. Bunun üzerine, Breaker kepenkleri indirmişti. Aslında, Twitter’ın bu satın almadaki amacı Breaker’dan kar etmek değildi. Aksine, şirket, Breaker’ın ekibini Spaces özelliğinin geliştirilmesinde kullanmak istiyordu. Açıkcası, bu çabalar meyvesini vermeye başlıyor diyebiliriz. Bakalım, platformun ses konusundaki bu emekleri firmaya ne ölçüde fayda sağlayacak…
Kaynak: YahooFinance, TheVerge
Uygulama
Clubhouse kurucusu: “Android uygulaması bir numaralı önceliğimiz”
Clubhouse, son ayların en popüler uygulamalarından. Dahası, uygulama her geçen gün sosyal medya platformları arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Ancak, uygulama hala çok büyük bir eksikliğini giderebilmiş değil: Android uygulaması. Dünyada 2 milyarı aşkın kullanıcısı olan Android ekosisteminde henüz bulunmayan Clubhouse, görünüşe göre bu eksikliği gidermek için çalışmalara başladı. Platformun kurucusu, uygulamanın Android’deki geleceği hakkında umut veren açıklamalar yaptı…
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Clubhouse, Android için kolları sıvadı
Aslında, Clubhouse’un Andorid ekosisteminde yer almak adına çalışmalara başladığı yeni bir haber değil. Öyle ki, yaklaşık bir ay önce, uygulama resmi blogunda “Android için çalışmalara yakında başlıyoruz” demişti. Hatta, yine geçtiğimiz ay, Clubhouse’ın Android uygulamasında çalışması üzerine geliştirici işe alımları yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu iki haber, Android kullanıcılarını sevindirmiş ve heyecanlı bir bekleyişin içine itmişti. Fakat, bunların üzerine uygulamadan Android hakkında başka bir ses çıkmaması da umutları bir nebze kırmıştı desek abartmış olmayız. Neyse ki, bugün Android konusunda beklenen sevindirici açıklama bizzat uygulamanın kurucusu Paul Davison’ın ağzından geldi.
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Uygulamanın kurucularından Paul Davison, Bill Gates ile beraber CNBC sunucusu Andrew Roskin’in sunduğu bir Clubhouse chat’ine katıldı. Aslında, Roskin, Davison’a uygulamanın Android’deki geleceği hakkında direkt bir soru sormamıştı. Her şey Bill Gates’in neden Android bir telefon kullandığını açıklarken kendiliğinden gelişti. Bu sırada sözü Gates’ten devralan Davison, önemli bir bilgi vermek istediğini söyledi. Bu bilgi, tabi ki de, Andorid’le ilgiliydi. Öyle ki, uygulamanın Android işletim sistemine gelmesi için çalışmaların tüm hızla devam ettiğini ve bunun Clubhouse için “en büyük önceliklerden” olduğunu söyledi. Özetle, Davison’ın Android hakkındaki bu açıklamaları kesinlikle umut verici. Umarız, Android kullanıcıları, artık daha fazla gecikmeye maruz kalmadan Clubhouse’da yerlerini alabilir.
Kaynak: 9To5Google
Uygulama
Google Haritalar, sonunda karanlık moda kavuşuyor
Google Haritalar hayatımızın olmazsa olmazlarından. Yüzlerce milyonu bulan aylık aktif kullanıcı sayısıyla harita pazarının dominant oyuncularından olan uygulamanın eksikleri de yok değil tabi. Belki de bu eksiklerin en büyüklerinden biri kullanıcıların son zamanlarda uygulamalarda çok tercih ettiği karanlık mod. Nihayet, görünüşe göre, Google bu eksikliği gidermeye hazır…
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Google Haritalar Android uygulamasına karanlık mod geliyor
Google, Android’deki Haritalar uygulamasına nihayet “Gerçek Karanlık Mod’u” sunuyor. Aslında, Google, gece modunun aksine gerçek anlamda karanlık olan bu modu geçen yılın Eylül ayından beri test etmekteydi. Görünüşe göre, testler sıkıntısız geçmiş olacak ki, ABD’li teknoloji devi yeni özelliği dünyadaki tüm Android kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Şirket, yaptığı açıklamada, bu güncellemeyi kullanıcıların gözünü daha az yorma amacıyla getirdiğini söylemekte. Bunun yanında, Karanlık mod’un cihazların pil ömrü için de çok yararlı olacağını iddia ediyor. Karanlık Mod’u aktive etmek ise çok basit. İlk olarak, Android sürümünüzün güncel olduğundan emin olun. Bundan sonra, uygulama içinde ayarlara gidip, ‘Tema’ seçeneğine tıklayın. Son olarak ise, burdan ‘Always in Dark Theme (Daima Karanlık Mod) seçeneğini seçin. Karanlık modunuz kullanıma hazır!
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İşte Google’ın bugün duyurduğu diğer yeni özellikler
Google, bugün resmi blogu aracılığıyla Android işletim sistemi için bazı yeni özellikler tanıttı. “Your Android is Now Safer-and 5 Other New Features” başlıklı yazı, adından da anlaşılacağı üzere 5 yeni özellik barındırıyor. Bunlardan ilki, şifre kaydedicisinin Android’in 9. sürümünü kullanan cihazlara kadar sunulmasıydı. Diğer bir yeni özellik olarak ise, mesaj uygulaması zamanlanabilen mesajlar özelliğine kavuştu. Üçüncü yeni özellik ise erişilebilirlik tarafındaydı. Görme engelli veya görme kaybı olan kullanıcılar için TalkBack uygulaması ciddi anlamda geliştirildi. Bir diğer yenilik ise Google Asistan tarafında. Öyle ki, artık Google Asistanınızla telefonunuz kilitli veya uzaktayken bile çok daha fazla iş halledebileceksiniz. Son olarak ise, AndroidAuto’nun yeni duvar kağıtları, sesli oyunlar ve yeni kısayollar kazandığını belirtelim.
Kaynak: TheVerge, GoogleBlog-TheKeyword
Apple
Apple M1 MacBook bilgisayarları Android uygulamalarını açabilecek
BlueStacks uygulaması ARM tabanlı bilgisayarlara vereceği desteği açıkladı. Böylelikle görünüşe göre Android uygulamaları M1 işlemcisiyle çalışan yeni MacBook ve Mac cihazlara geliyor.
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Apple geçtiğimiz yıl Intel işlemcilerinden vazgeçip MacBook ve Mac cihazlarına ARM tabanlı M1 işlemcilerini yerleştirmişti. Böylelikle Apple M1 MacBook cihazlarının iOS uygulamalarını çalıştırması daha kolay hale gelmişti. Çünkü iPhone ve iPad cihazları da benzer bir ARM yapısını barındırıyorlardı. Dolayısıyla Mac cihazları geniş bir kütüphane imkanına sahip olmuş oldu. Şimdi ise bu kütüphane çok daha genişlemek üzere.
BlueStacks Android emülatörü, bilgisayarlar üzerinde Android uygulamalarını açmayı sağlayan bir uygulama. Şimdilik sadece Intel ve AMD işlemcileriyle birlikte çalışan uygulamaya yakın zamanda ARM desteği de geliyor. Söylediğimiz gibi Android uygulamalarının ARM işlemcili cihazlarda çalışmaları için emüle edilmeleri gerekiyor. Ancak BlueStacks yetkilisi Sharad Agarwal’ın söylediğine göre; Android uygulamaları genelde ARM üzerinde çalıştığı için bu cihazlarda ikili çevirilere gerek duyulmayacak.
BlueStacks 5 ile beraber Android uygulamaları ARM tabanlı Windows 10 cihazlara da gelecek olsa da; şirket bu uygulamaları Mac cihazlara getirmeye daha çok odak veriyor gibi. Öyle ki Agarwal aynı zamanda Apple firmasının Mac cihazların akıllı telefon uygulamalarını çalıştırmasında vereceği destekle birlikte BlueStacks uygulamasının daha da genişleyeceğini düşündüklerini söylüyor.
BlueStacks 5 şimdilik beta aşamasında ilerliyor. Katacağı yenilikler arasında ise; uygulamalar için daha hızlı kurulum ve açılış süresiyle birlikte %40 daha az RAM kullanımı var. Bununla beraber saniye başı kare sayısının artması ve çoklu işlemler yapılırken işlemci kullanımını %80’e kadar azaltan “Eco Modu” da yeniliklerin içerisinde.
Halihazırdaki Mac ve iOS uygulamalarına eklenecek Android uygulamalarıyla birlikte, macOS Big Sur üzerindeki kütüphane böylelikle daha da büyük bir hale gelmiş olacak.
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Twitter, Clubhouse rakibi ‘Spaces’ özelliğini Android’e getirdi
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