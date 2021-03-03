Twitter, Clubhouse rakibi ‘Spaces’ özelliğini Android’e getirdi

Twitter, Clubhouse’un başarısına karşı erken harekete geçen platformlardan. Firma, Clubhouse gibi sesli chat (konuşma) odaları sunan özelliği olan “Spaces”i geçtiğimiz Ocak ayında bazı iOS kullanıcılarına beta olarak sunmaya başlamıştı. Dahası, ünlü sosyal medya devi geçtiğimiz günlerde ise özelliği iOS kullanıcıları için herkes tarafından kullanılabilir hale getirmişti. Görünüşe göre, Android kullanıcıları da bugün itibariyle Spaces’e kavuşmaya başlıyor…

Sizler için binlerce ürün içinden özenle seçtiğimiz telefon aksesuarları listemize göz atmanızı öneririz!

reklam

Twitter Spaces sonunda Android’e geliyor

Ünlü sosyal medya platformu, yeni Spaces özelliğinin Android’e geldiğini bugün attığı bir Tweet’le duyurdu. Buna ek olarak, şirket, yine aynı Tweet’te Android kullanıcılarının konuşmalara konuşmacı ya da dinleyici olarak katılabileceğini sözlerine ekledi. Her ne kadar iOS kullanıcıları Spaces özelliğini çok daha önce almış olsa da, tıpkı Android’de olduğu gibi, iOS kullananlar da henüz konuşma başlatamıyor. Twitter bugünkü açıklamasında bu konuya değinmemesine rağmen, The Verge’ün aldığı bilgiye göre, her iki platformun kullanıcıları da yakında kendi konuşmalarını başlatabilecek. Bunu kesin tarihi konusunda ise şu an için bir bilgi yok.

Bu haberi de sevebilirsiniz: Twitter, ücretli takipçi özelliğini duyurdu!

Sosyal medya devi, ses özelliklerine yatırım yapmaya devam ediyor

Aslında, Spaces özelliği, firmanın ses konusundaki ilk atılımı değil. Uygulama, yazı odaklı olsa da, uzun süredir platformuna sesli özelliklere yeni bir boyut kazandırmaya çalışıyor. Bunlardan belki de ilk akla geleni sesli Tweet’ler. Şirket, geçtiğimiz yaz iOS uygulamasına sesli Tweet atma özelliği getirmişti. Bunun yanında, Hindistan’da denemeye başladığı sesli direkt mesajlar da bu çabaların diğer bir örneği. Hatta, ünlü sosyal medya devinin bu konudaki ciddiliğini satın almalarında da görebiliriz. Öyle ki, firma bu yılın başında podcast uygulaması Breaker’ı bünyesine katmıştı. Bunun üzerine, Breaker kepenkleri indirmişti. Aslında, Twitter’ın bu satın almadaki amacı Breaker’dan kar etmek değildi. Aksine, şirket, Breaker’ın ekibini Spaces özelliğinin geliştirilmesinde kullanmak istiyordu. Açıkcası, bu çabalar meyvesini vermeye başlıyor diyebiliriz. Bakalım, platformun ses konusundaki bu emekleri firmaya ne ölçüde fayda sağlayacak…

Kaynak: YahooFinance, TheVerge