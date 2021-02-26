Twitter, ücretli takipçi özelliğini duyurdu!

Birçok sosyal medya platformu, son dönemde ücretli üyelik sistemine geçiş yapmaya başladı. Bu platformlar, ücretli hâle gelmeseler de ücretli üyeler için daha özel paylaşımlar sunma yoluna gittiler. Bunlara YouTube’daki “join” yani “katıl” butonunu en güncel örnek olarak verebiliriz. Bu akıma katılan son sosyal medya platformu da Twitter oldu.

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Şimdi de Twitter, dün gerçekleştirdiği yatırımcı toplantısında “Super Follow” adını verdiği yeni sistemini tanıttı. Bu sistemin aylık 4.99$’lık bir üyelik ücretinin bulunacağı ve bazı paylaşımların sadece bu üyelerin görüp cevaplayabileceği şekilde yayınlanacağı açıklandı. Bu şekilde üye olan kişiler ise “Super Follower” kategorisine girecekler ve istedikleri anda üyeliklerinden çıkma haklarının bulunacağı da belirtiliyor.

Twitter’a grup özelliği de geliyor

Bu sistemin duyurusu aslında çok büyük bir sürpriz de olmadı diyebiliriz. Çünkü 2020’nin Temmuz ayında da Twitter tarafından paylaşılan bir iş ilanında “Bir üyelik platformu oluşturuyoruz.” gibi bir açıklama yer almıştı. Twitter, bu yeni özel ücretli takip sistemine ek olarak “Communities” ismini verdiği ve “Topluluklar” olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bir özelliğini de duyurdu.

Bu yeni özelliğin de Facebook’taki Gruplar özelliğine bir hayli benzeyeceği ve ortak ilgi alanı olan insanların bir konu başlığı altında bir araya gelmelerini sağlayacağı belirtiliyor. Facebook, bu grup özelliği sayesinde çok popüler olmuştu diyebiliriz.

Hatta Facebook’u şu anda aktif olarak kullanan kişilerin birçoğunun sadece bu özellik için kullandıklarını söylemek bile yanlış olmaz. Tabii bu özelliğin Twitter üzerinde de işe yarayıp yaramayacağını zaman gösterecek. Hem ücretli üyelik sisteminin hem de grup özelliğinin ne zaman kullanıma gireceği henüz açıklanmadı.