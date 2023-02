Twitter, geçtiğimiz aylarda Twitter Blue doğrulama aboneliğini yeniden başlatmıştı. Sosyal medya devi aylık üyeliğin yanında yıllık abonelik planını da başlatmıştı. Ancak Twitter Blue belirli ülkelerle sınırlıydı. Görünüşe göre bu yıl bu hizmet tüm dünyada kullanıma sunulacak.

Elon Musk‘ın sahibi olduğu Twitter, aboneleri için 4.000 karaktere kadar Tweet atmalarına izin veren “Daha Uzun Tweetler özelliğini” kullanıma sundu. Ayrıca bir Alıntı Tweetinde daha uzun Tweetler oluşturabilir veya yanıtlayabilir ve Tweetinize diğer Tweetlere benzer şekilde 4 fotoğraf, GIF veya video ekleyebilirsiniz.

Herkes daha uzun Tweetler okuyabilecek. Zaman çizelgesinde, yalnızca 280 karakter gösterilecek ve Tweet’in tamamını tıklayıp okumak için “Daha fazla göster” seçeneğini göreceksiniz. Daha uzun Tweetler, normal bir Tweet yaptığınız gibi oluşturulur. 280 karaktere ulaştığınızda, kelime sayısı daire simgesinin çevresindeki ilerlemenizi izlemekten doldurmaya geçecektir. Normal bir Tweet’e benzer şekilde, Twitter Blue kullanıcılarının da Daha Uzun Tweet’i düzenlemek için 30 dakikaları olacak.

İlginizi Çekebilir: Twitter ve TikTok’a Erişilemiyor[Güncelleme]

Twitter Blue şu anda ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, Hindistan, Endonezya ve Brezilya’da mevcut. Ancak yakın zamanda Türkiye pazarında da bu abonelik kullanıma sunulacak.

need more than 280 characters to express yourself?

we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.

so we’re introducing longer Tweets! you’re gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE

— Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023