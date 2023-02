Twitter’ı sıklıkla kullanan birçok kullanıcı bugün erişim sıkıntısı ile karşılaştı. Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışan Twitter kullanıcıları, konu hakkında internette araştırma yapıyor. Kullanıcılar tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar yaşıyor.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes

— NetBlocks (@netblocks) February 8, 2023