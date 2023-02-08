Tüm dünyada milyonlarca kişinin kullandığı Twitter uygulamasında bugün birçok kişi erişim sıkıntısı yaşıyor. Kullanıcılar ise Twitter’ın neden açılmadığı ve sayfayı yenilemediği hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Twitter’da yaşanan bu durumla ilgili bant daraltma iddialarında bulunuldu. Öte yandan TikTok‘da da erişim sıkıntısı yaşandığı belirtildi.

Twitter’ı sıklıkla kullanan birçok kullanıcı bugün erişim sıkıntısı ile karşılaştı. Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışan Twitter kullanıcıları, konu hakkında internette araştırma yapıyor. Kullanıcılar tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar yaşıyor. ⚠️ Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes 📰 Report: https://t.co/CEbfgeBpvz pic.twitter.com/3884wMpYD2 — NetBlocks (@netblocks) February 8, 2023 NetBlocks’un Twitter’dan yaptığı paylaşımda: “Doğrulandı. Gerçek zamanlı ağ verileri Türkiye’de Twitter’ın kısıtlandığı doğruluyor. Filtreleme, halkın ölümcül depremlerden sonra hizmetine güvendiği sırada büyük internet sağlayıcılarına uygulandı” denildi. Ayrıca bkz: WhatsApp Sohbeti Kolaylaştırmaya Başladı!

Konuyla ilgili henüz Twitter’dan resmi bir açıklama gelmezken erişim sorunu sonrası bant daraltma uygulaması yeniden gündem oldu. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketi sonrası Twitter’da bant daraltma uygulaması yapıldığı iddia edildi. Aynı sorunun TikTok’da da olduğu görüldü. Pek çok TikTok kullanıcısı hesabına erişemediğini duyurdu.