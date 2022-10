Ünlü sosyal medya platformu Twitter, bir süredir Elon Musk’ın firmayı satın alıp almayacağı haberleriyle gündemdeydi. Uzun süredir gündemin ilk sıralarını meşgul eden şirket, şimdi de yeni bir özellik haberiyle gündeme geldi.

Son gelen haberler, ünlü sosyal medya platformuna uzun zamandır beklenen gönderi düzenleme özelliğinin geldiğini gösteriyor!

Twitter, geçtiğimiz yılın Haziran ayında ücretli bir aylık abonelik sistemi olan Twitter Blue’yu duyurmuştu. Twitter Blue ile Twitter’i fazlasıyla etkin kullanan kişiler hedeflenmiş ve bu kullanıcıların işine yarayabilecek olan tweet geri alma, özelleştirilebilen yer imleri dosyaları gibi özellikler sunulmuştu.

test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand!

US coming soon pic.twitter.com/7NNPRC0t1I

— Twitter Blue (@TwitterBlue) October 3, 2022