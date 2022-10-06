Ünlü sosyal medya platformu Twitter, bir süredir Elon Musk’ın firmayı satın alıp almayacağı haberleriyle gündemdeydi. Uzun süredir gündemin ilk sıralarını meşgul eden şirket, şimdi de yeni bir özellik haberiyle gündeme geldi.

Son gelen haberler, ünlü sosyal medya platformuna uzun zamandır beklenen gönderi düzenleme özelliğinin geldiğini gösteriyor!

Şimdilik Yalnızca Twitter Blue Kullanıcıları Yararlanabiliyor!

Twitter, geçtiğimiz yılın Haziran ayında ücretli bir aylık abonelik sistemi olan Twitter Blue’yu duyurmuştu. Twitter Blue ile Twitter’i fazlasıyla etkin kullanan kişiler hedeflenmiş ve bu kullanıcıların işine yarayabilecek olan tweet geri alma, özelleştirilebilen yer imleri dosyaları gibi özellikler sunulmuştu.

test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand! US coming soon pic.twitter.com/7NNPRC0t1I — Twitter Blue (@TwitterBlue) October 3, 2022

Görünen o ki, bu sisteme şimdi de bir süredir testleri yapılan gönderi düzenleme özelliği geliyor. Bu özelliğin oldukça uzun bir süredir beklendiğini söylemekte fayda var.

Gönderiler düzenlenebilse de, bir “geçmiş” kısmına da yer verilmiş. Bu sayede gönderinin düzenleme öncesindeki hali de görüntülenebiliyor.

Her ne kadar bu özellik şimdilik yalnızca Twitter Blue kullanıcılarına özel olsa da, ilerleyen dönemlerde herkesin bu özellikten yararlanabileceğini söylemek mümkün.

Twitter Blue aboneliği sadece Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Kanada’da kullanılabiliyor. Twitter’ın en çok kullanıldığı ülkelerden biri olan Türkiye’nin de yakın bir tarihte listeye dahil edilebileceğini söyleyebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter bu özelliği herkese sunmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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