iPhone 17 RAM konusunda kullanıcılarını sevindirecek. iPhone 17 RAM kaç GB sorusunun cevabı, Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanıdığımız analist Jeff Pu cephesinden geldi. Geçtiğimiz gün iPhone 17 Plus yerine iPhone 17 Slim modelinin geleceğinin sinyallerini veren analist, iPhone 17 RAM kapasitesi hakkında da bilgi verdi. iPhone 17 RAM canavarı olacak.

iPhone 17 RAM Kapasitesi Kaç GB? iPhone 17 Android Telefonları Katletmeye Geliyor

Teknoloji devi Apple, henüz iPhone 16 serisini piyasaya sürmemiş olsa da, 2025 yılına yönelik iPhone 17 akıllı telefonlarına ilişkin söylentiler gündemde. Geçmişteki sızıntılarda, iPhone 17 için çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak şimdi, iPhone 17 özellikleri ve seriye eklenecek yeni bir model hakkında daha fazla bilgi edinildi.

Jeff Pu’nun açıklamalarına göre, en ilginç detaylardan biri, Apple’ın iPhone 17 Plus’ı yeni bir modelle değiştireceği yönünde. Bu yeni model, “iPhone 17 Slim” olarak adlandırılacak ve inceliğe odaklanacak. 6,6 inçlik bir ekrana sahip olan cihazda Apple A18 veya A19 yonga setine yer verilecek. iPhone 17 Slim RAM kapasitesi 8 GB olarak belirlenirken, cihazın alüminyum bir kasaya sahip olacağı belirtiliyor.

Temel iPhone 17 modeli de benzer şekilde alüminyum kasaya ve 8 GB RAM’e sahip olacak. Bu haberle beraber iPhone 17 RAM kaç GB sorusu da yanıt buldu. Bu modelde de A18 veya A19 çip kullanılması bekleniyor. Ekran boyutunun 6,1 inç olarak kalması öngörülüyor. Apple küçük ekranlı telefon isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt vermek için iPhone 17 modelinden vazgeçmeyecek gibi duruyor.

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max de serinin en tepesine yerleşmek için gün sayıyor. Bu modeller, sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inçlik panellere sahip olacak. Alüminyum iPhone 17 Pro ve Titanyum iPhone 17 Pro Max, 12 GB RAM ve A19 Pro yonga setine sahip olabilir. iPhone 17 Pro RAM kapasitesi 12GB olarak belirlenirse, birçok Android amiral gemisi için bu modeller tehdit olabilir.

Son olarak, iPhone 17 Pro Max’in, 24 MP ön kameraya ve “metalens” yakınlık sensörüne sahip olacağı söyleniyor. Bu özellikler sayesinde cihazın inceltilmiş bir Dinamik Ada’ya sahip olması bekleniyor. Tüm bu söylentiler kesin bilgilere dayanmadığı için, iPhone 17 serisiyle ilgili olarak sunulan bilgilere dikkatli yaklaşmak olmak önemli.

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Apple bugün yeni cihazlarını da duyuracak. Akşam bizler de bu etkinliği takip ediyor ve anlık olarak tanıtılan cihazları sizlerle buluşturuyor olacağız. Bizi internet sitemiz ve YouTube kanalımız üzerinden takip etmeyi unutmayın!