HUAWEI, yepyeni HUAWEI WATCH FIT 3 ve HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, yenilenen HUAWEI MateBook X Pro ve HUAWEI’nin en yeni nesil PaperMatte Ekranlı tableti HUAWEI MatePad 11”S dahil olmak üzere önemli yeni giyilebilir, ses ve akıllı ofis ürünlerini tanıttı.

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HUAWEI Yeni Akıllı Giyilebilir Cihazları Piyasaya Sürüyor

Yepyeni HUAWEI WATCH FIT 3, önceki FIT modellerinin klasik kare tasarımını miras alırken, malzemeler ve üretim süreçleri, etkileşim tasarımı ve genişletilmiş kayış rengi seçenekleri kapsamlı bir seviye atlamayı temsil ediyor. Tasarım unsurlarındaki tüm yenilikler, HUAWEI’nin “Fashion Squared” konseptinin uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesini sağlıyor. 1,82 inç ekstra büyük yüksek çözünürlüklü AMOLED kayan ekran, daha geniş, daha üç boyutlu bir görsel deneyim sunuyor. Alüminyum alaşımlı saat gövdesi şık bir dokuya sahip. Sadece 9,9 mm inceliğinde ve 26 g ağırlığındaki saat gövdesi, serisinin şimdiye kadarki en hafif ve en ince üyesi. HUAWEI WATCH FIT 3, çeşitli renk seçenekleri ve döner kurma kolunu entegre eden canlı kullanıcı arayüzü ile yalnızca kullanımı kolay değil, aynı zamanda dikkat çekici bir aksesuar.

HUAWEI WATCH FIT 3

Fitness alanında HUAWEI WATCH FIT 3, kullanıcının bileğinde kişisel bir antrenör olmayı hedefliyor. Stay Fit uygulaması baştan aşağı yenilendi. Gıda veri tabanı 50 farklı ülke ve bölgeyi daha iyi kapsayacak şekilde genişletildi ve kullanıcıların diyet ve egzersiz arasında bir denge kurmasına ve daha sağlıklı kilo kaybı elde etmek için bilimden yararlanmasına yardımcı olan yeni bir beslenme analizi özelliği eklendi. HUAWEI WATCH FIT 3 ayrıca, kullanıcıları sağlıklı alışkanlıklarını sürdürmeye teşvik etmek için kullanıcının alışkanlıklarına, hava koşullarına ve Aktivite halkalarının durumuna göre belirli süreler için belirli egzersiz türlerini öneren Akıllı Spor önerilerinin ilk kullanıldığı cihaz.

Sağlık izleme konusunda HUAWEI WATCH FIT 3, önceki iterasyonları kapsamlı bir şekilde geliştiren HUAWEI TruSleep 4.0’a sahiptir. TruSleep 4.0, daha eksiksiz bir fizyolojik gösterge yelpazesini kapsıyor, uyku skoru sistemi geliştirildi ve uyku düzeni yorumlaması ve özel tavsiyeler sunuyor. Ayrıca, yeni Uyku Nefes Farkındalığı özelliği, kullanıcıların daha huzurlu bir şekilde uyumalarını sağlıyor. HUAWEI WATCH FIT 3 ayrıca %30 daha istikrarlı kalp atış hızı izleme özelliğine sahip HUAWEI TruSeen 5.5 sağlık göstergeleri izleme özelliği ile birlikte geliyor. SpO2 arayüzü yenilendi ve bir kullanıcı mevcut SpO2’sini sadece 25 saniyede kontrol edebiliyor.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition

Dayanıklı ve şık DLC havacılık sınıfı malzemelerle üretilen HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition’ın tasarımı, insanlığın uzayın keşfindeki yenilikçi ve estetik başarılardan ilham alıyor. HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition’ın ana estetik vurgusu, roketlerde ve uzay araçlarında kullanılan de Laval nozülünden esinlenen, nanokristal seramik çerçevesi ve özel interaktif LAVAL saat kadranında benimsenen LAVAL konsepti.

Kullanıcılar ayrıca, daha hassas sağlık izleme için HUAWEI TruSeen 5.5+’ın eklenmesi gibi sağlık ve fitness özelliklerinde yapılan iyileştirmelerin yanı sıra, artık yeni sağlık verilerini ve 60 saniye içinde birden fazla temel sağlık göstergesini test etmeye olanak tanıyan yeni bir sağlık eğilimi analizi işlevini kullanıma sunan gelişmiş sağlık raporu sistemi Health Overview 2.0’ı kullanabilecekler.

Yeni HUAWEI MateBook X Pro ve HUAWEI MatePad 11.5″S

HUAWEI MateBook X Pro’nun en yeni sürümü sadece 980 g ağırlığında ve sadece 13,5 mm kalınlığında. Intel Core Ultra 9 yüksek performanslı işlemciye sahip 1 kg’ın altında ağırlığa sahip tek dizüstü bilgisayar.

HUAWEI MatePad 11.5″S, yeni nesil HUAWEI PaperMatte Ekrana sahip ilk üretkenlik tabletidir. HUAWEI PaperMatte Ekranın yenilikçi tasarımı, yüzey yansıtıcılığını %2’nin altına düşürerek ışık parazitini %99 oranında ortadan kaldırıyor. Böylece parlak ışıklı iç mekanlarda veya güneş ışığında bile kullanıcılar 3:2 en boy oranını, 144 Hz’lik yüksek yenileme hızını ve 2.8K çözünürlüğü ile rahatça metin okuyabilir veya video izleyebilir.

GoPaint

HUAWEI, resim yapma keyfini tüm tüketicilere ulaştırmak için kendi geliştirdiği GoPaint uygulamasını yayınladı.

Bu uygulama, HUAWEI 2012 Laboratuvarları ve malzeme, fiziksel optik ve grafik işleme dahil olmak üzere sekiz alandan diğer Ar-Ge ekipleri tarafından ortaklaşa geliştirildi. HUAWEI ayrıca canlı ve gerçekçi yazı ve resim efektlerine sahip bir uygulama oluşturmak için en iyi sanat ekipleriyle birlikte çalıştı. 100’den fazla farklı sanal fırça ve öncü gerçekçi dokularla birlikte gelen uygulama, kullanıcılara üzerinde resim yapabilecekleri gerçekçi ve doğal tuvaller sunuyor. FangTian Painting Engine sayesinde GoPaint, kullanıcının fırça darbelerine anında yanıt vermek için çok sayıda katmanı, düşük gecikme süresini ve yüksek kare hızını destekliyor. HUAWEI tabletlerin güçlü performansı ile birleşen GoPaint hem amatörlere hem de profesyonel sanatçılara hitap edecek otantik, profesyonel, akıllı ve kullanımı kolay bir resim yapma uygulaması sunuyor. HUAWEI ayrıca GoPaint’i, kullanıcıların uygulamadaki her bir aracı kavramalarına yardımcı olmak için eksiksiz bir eğitim seti ile donattı. Kullanıcılar, basitten başlayarak ve daha üst düzey işlevler hakkındaki bilgilerini kademeli olarak derinleştirerek resim yapmayı öğrenebilirler.

Huawei, GoPaint’in araştırma ve geliştirme çalışmaları için üç yıl harcadı. Bu girişime ayrılan kaynaklar yeni bir tablet geliştirmek için yeterli olabilecekken, bunun yerine amaç, herkesin güzel şeyler yaratabileceği umuduyla, dünyanın dört bir yanındaki tablet kullanıcılarına indirmesi ücretsiz bir boyama uygulaması sunmaktı.

HUAWEI ayrıca, gelişmiş gürültü önleme özelliklerine sahip FreeBuds 6i’nin tanıtımını da gerçekleştirdi. Profesyonel 2.8K OLED ekranlı dizüstü bilgisayar HUAWEI MateBook 14’e ve şimdi yeşil renkte mevcut olan 41 mm HUAWEI WATCH GT 4 de tanıtılan cihazlar arasında yerini aldı.