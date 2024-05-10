Sony’nin merakla beklenen Sony Xperia 1 VI telefonunun lansmanı yaklaşıyor ve heyecan dorukta. Şirket, 15 Mayıs tarihini resmi olarak doğruladı ve bu tarihe sadece birkaç gün kaldı. Henüz resmi duyuru gelmemiş olsa da, sızdırılan bilgiler sayesinde cihazın temel özellikleri hakkında birçok detay ortaya çıktı.

İçindekiler Sony Xperia 1 VI kamera özellikleri sızdı

Sony Xperia 1 VI kamera özellikleri sızdı

Son sızıntı, HT Felix’ten geldi ve Xperia 1 VI’nın tüm kamera sensörlerini açığa çıkardı. İddialara göre, Xperia 1 VI ve Xperia 10 VI, farklı kullanımlar için aynı kamera sensörlerine sahip olacaklar. Xperia 1 VI’nın kamerasıyla ilgili detaylar şöyle: Ultra geniş açı için 16 mm’lik 50 MP Sony LYT600 (1/2 inç optik format), ana kamera için 24 mm’lik 48 MP Sony LYT800 (1/1,4 inç), ve telefoto için 85-170 mm aralığında 50 MP LYT500 (1/2,9 inç). Bu, önceki modeldeki 12MP sensörlere kıyasla önemli bir yükseltme anlamına geliyor.

Diğer taraftan, Xperia 10 VI’nın ana ve ultra geniş kameralarında sırasıyla LYT600 ve LYT500 sensörlerinin bulunacağı söyleniyor. Ayrıca Xperia 1 VI’nın özel bir özelliği olan Zeiss T* kaplaması muhtemelen devam edecek. Sızdırılan tanıtım görselleri, Xperia 1 VI’nın Sony LYT800 sensörünü temel alacak olan “Mobil için Exmor T” görüntü sensörüne sahip olabileceğini de gösteriyor.

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Sony Xperia 1 VI’nın 19,5:9 en boy oranına sahip bir OLED ekranla geleceği tahmin ediliyor, bu da önceki modele kıyasla önemli bir değişiklik. Ayrıca, ekranın öncekine göre %50 daha parlak olacağı bildiriliyor. Sızan tanıtım görselleri ayrıca, dış mekanda kamera kullanımı sırasında işe yarayacak geliştirilmiş bir ısı dağıtma sistemine de işaret ediyor.