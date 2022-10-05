Twitter ve milyarder Elon Musk arasındaki mevcut yasal tartışma kamuya açıklanmadan önce, eski Twitter CEO’su Jack Dorsey, Musk’ı sosyal medya şirketinin yönetim kurulunda istiyordu. Ancak bir mahkeme dosyasına göre, diğer yöneticiler onunla aynı kararda değildi.

26 Mart’ta Musk’a gönderdiği bir kısa mesajda Dorsey, “Yönetim kurulu riskten son derece uzak duruyor. Sizi eklemeyi daha fazla risk olarak gördü.” diye yazdı. Bir haftadan biraz daha uzun bir süre sonra Musk, rotasını değiştirmeden ve şirketi satın almayı teklif etmeden önce yönetim kuruluna katılma planlarını açıkladı.

Twitter’ı 44 milyar dolara satın almayı kabul ettikten kısa bir süre sonra Musk, yönünü tekrar değiştirdi ve anlaşmadan çekilmeye çalıştı. Twitter, anlaşmaya çalışmak ve onu zorlamak için dava açtı. İki taraf, ekim ortasında Delaware Chancery Court’a gidecek.

“Tamamen aptalca ve geri”

Dorsey, kısmen düzeltilen mahkeme dosyalamasında, kurulun yaklaşımının “tamamen aptalca ve geri” olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak gücünün sınırlı olduğunu açıkladı. “Yalnızca bir oy hakkım vardı ve şirketin %3’üne sahiptim. İkili sınıf hissem yoktu ve bu zor bir düzen.” dedi.

İki milyarder girişimci, Dorsey’in Twitter’ın bir şirketten ziyade bir vakıf tarafından finanse edilen “açık kaynak protokolü” olması gerektiği fikrini tartışıyorlardı. Musk, fikrin “Süper ilginç” olduğunu söyledi.

Dorsey, mayıs ortasında Twitter’dan ayrıldıktan sonra “bu işi yapmayı ve hatalarımızı düzeltmeyi” planladığını söyledi ve şirket olmanın Twitter’ın “ilk günahı” olduğunu söyledi. Musk, “Yapabilirsem yardım etmek isterim” diye yanıtladı. Dorsey, Musk’a “her şey netleştikten sonra” fikri hakkında onunla konuşmak istediğini söyledi. Hatta “aktivist alımımız vardı” dedi. Musk’ı kurula almaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Dorsey, o sırada teklife “kurulumuzun hayır dediğini” söyledi.

Dorsey, aktivistten ne kastettiğini belirtmedi. Ancak şirket, 2020’nin başlarında, hem Twitter’ı hem de Square’i (şu anki adıyla BLock) yönetiyordu. Dikkatinin bölündüğü nedeniyle kurucusu Paul Singer’ın Dorsey’yi CEO olarak değiştirmeye çalıştığı aktivist yatırım firması Elliot Management ile bir savaştaydı. Twitter, Elliot ve Silver Lake ile Dorsey’nin işini sürdürmesine izin veren bir anlaşmaya vardı.

Yönetim kurulu, Musk’ı eklemeye hayır dedikten sonra, Dorsey’e göre, “İşten ayrılmak için çalışmam gerektiğine karar verdiğim zamandı, benim için olduğu kadar zor.”