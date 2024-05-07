iPhone 16 renkleri lansmana aylar kala ortaya çıktı. Apple, bu yılın Eylül veya Ekim aylarında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 16 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Lansman öncesinde, seride yer alacak telefonlarla ilgili çeşitli söylentiler dolaşıyor. En yeni söylentiye göre, Apple bu kez iPhone 16 Plus ve standart iPhone 16 modellerine yeni renk seçenekleri getirecek. Pro modeller için de güzel haberler var.

iPhone 16 Renkleri Sızdı, Apple Bu Yıl Harika Renkler Sunacak

Bir Weibo sızıntısına göre, iPhone 16 Plus modelinin yedi farklı renge sahip olabileceği belirtiliyor. Bu renkler, iPhone 15 serisindeki mevcut beş renge ek olarak iki yeni renk tonunu içerebilir ya da tamamen yeni renk varyantları olabilir.

iPhone 16 Plus renk seçenekleri arasında Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil, Siyah, Beyaz ve Mor olmak üzere 7 farklı renk bulunuyor. Beyaz ve Mor, yeni eklenen renk seçenekleri olarak dikkat çekiyor. Apple’ın bu kez açık renk tonlarına mı yoksa daha canlı renklere mi yöneleceği merak konusu.

Temel iPhone modellerinin genellikle aynı renk seçeneklerine sahip olduğu biliniyor. Ancak, yeni renklerin Plus modele özel olup olmayacağı veya standart iPhone 16 modelinin de bu renklere sahip olup olmayacağı henüz net değil. Standart modelde de büyük ağabey ile aynı renklere yer verilmesi durumunda kullanıcıların daha çok seçeneği olacaktır.

Pro modelinde ise Apple’ın bazı renk değişiklikleri yapması bekleniyor. Örneğin, iPhone 15 Pro’daki Doğal Titanyum renginin korunması ve üç yeni renk seçeneğinin eklenmesi tahmin ediliyor. Böylece, Doğal Titanyum, Çöl Titanyumu, Beyaz Titanyum ve Uzay Siyahı Titanyum gibi dört farklı renk seçeneği olabilir.

Apple’ın Mavi Titanyum tonunu atlayabileceği ve yerine Gül veya Çöl Titanyumu rengini getirebileceği ifade ediliyor. Siyah Titanyum’un da Uzay Siyahı Titanyum ile değiştirilebileceği belirtiliyor. Yeni Titanyum tonlarının daha az çizilme eğiliminde olması bekleniyor ve Apple’ın bu telefonların dayanıklılığı üzerinde de çalıştığı tahmin ediliyor. Bu yıl iPhone 16 renkleri çok can yakacak gibi duruyor.

Apple cephesinin yaklaşan iPhone 16 serisi için belirtilen renk seçeneklerini henüz onaylamadığını belirtmek önemli. Şu aşamada, bu bilgilerin doğruluğu hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Renklerin yanı sıra, temel iPhone 16 modellerinin arka tasarımda hafif değişiklikler ve muhtemelen yeni A17 Bionic yonga seti ile geleceği söyleniyor. Ayrıca, cihazların iOS 18 ile yapay zeka özelliklerini alacağı da ifade ediliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 16 renkleri nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!