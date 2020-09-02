Twitter, bir konunun gündem olma sebebini açıklayacak

Twitter, platform içerisinde bir konunun o gün neden gündem olduğunu ve çok konuşulduğunu açıklamaya yardımcı olmak amacıyla yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

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Sosyal ağ platformu Twitter, kullanıcıların o an gündem olan konuların neden gündem olduğunu daha kolay anlamalarını sağlamak için harekete geçti. Yeni özellik kısaca; gündem kısmında gördüğünüz bir konunun orada olma sebebini, yüzlerce tweet arasında dolaşarak arayıp bulma devrini bitirecek.

Şirket, bunu yapabilmek için gündem kısmına örnek tweetler ve kısa açıklamalar ekleyecek. Örneğin gündemde Apple’ı gördüğünüz zaman, onun hemen altında Apple’ın gündem olmasına sebep olan bir tweet yer alacak ve bu sayede ilk bakışta gündem olmasının sebebini anlayabileceğiz.

Twitter yetkilileri, yeni özelliği şu ifadelerle duyurdu: “Bazen doğru bir tweet, amacın ne olduğunu anlamaya yardımcı olabilir. Bugünden başlayarak, bir trend hakkında size daha fazla fikir vermesi için bazı trendlerle alakalı örnek tweetler, orada sabitlenecek. Örnek tweetler, şimdi iOS ve Android için Twitter’da bulunabilir. Bu özelliği yakında twitter.com’a getirmek için çalışıyoruz.”