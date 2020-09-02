Ayrıca kimi zaman tek bir tweet, ilgili konuyu açıklamak için yeterli olmayabilir. Twitter bunu da düşünmüş; bu durumda sosyal ağ, gündem olan söz konusu konuya dair kısacık açıklamalar ekleyecek. Bu bağlamda açıklamalar, popüler olan konuya dair olabildiğince açıklayıcı olmak suretiyle kısa bilgiler ve kaynaklar içerecek. Bu açıklamaları ise Twitter’ın kendi özel küratör ekibinin yazacağı ifade edildi.
Sosyal Medya
Twitter, bir konunun gündem olma sebebini açıklayacak
Twitter, platform içerisinde bir konunun o gün neden gündem olduğunu ve çok konuşulduğunu açıklamaya yardımcı olmak amacıyla yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.
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Sosyal ağ platformu Twitter, kullanıcıların o an gündem olan konuların neden gündem olduğunu daha kolay anlamalarını sağlamak için harekete geçti. Yeni özellik kısaca; gündem kısmında gördüğünüz bir konunun orada olma sebebini, yüzlerce tweet arasında dolaşarak arayıp bulma devrini bitirecek.
Şirket, bunu yapabilmek için gündem kısmına örnek tweetler ve kısa açıklamalar ekleyecek. Örneğin gündemde Apple’ı gördüğünüz zaman, onun hemen altında Apple’ın gündem olmasına sebep olan bir tweet yer alacak ve bu sayede ilk bakışta gündem olmasının sebebini anlayabileceğiz.
Twitter yetkilileri, yeni özelliği şu ifadelerle duyurdu: “Bazen doğru bir tweet, amacın ne olduğunu anlamaya yardımcı olabilir. Bugünden başlayarak, bir trend hakkında size daha fazla fikir vermesi için bazı trendlerle alakalı örnek tweetler, orada sabitlenecek. Örnek tweetler, şimdi iOS ve Android için Twitter’da bulunabilir. Bu özelliği yakında twitter.com’a getirmek için çalışıyoruz.”
Haber
Facebook, gerekli gördüğünde her türlü içeriği kaldırabilecek
Sosyal medya şirketi Facebook, 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe sokacağı yeni Hizmet Koşulları değişikliklerinin ön izlemesini yayınladı. Bu değişikliğe göre şirket, artık isterse kullanıcılara ait içerikleri kaldıracak.
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Facebook Hizmet Koşulları’nda önemli değişiklikler yapıyor
Facebook, Hizmet Koşulları’nda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ekim ayının başından itibaren yürürlüğe girecek değişikliklere göre şirket, anlaşılan yasal yaptırımlar söz konusu olduğunda topu kendi üzerinden atmak istiyor. Zira yayınlanan yeni Hizmet Koşulları’na göre artık Facebook gerekli gördüğü takdirde, yasal yaptırımlardan kaçınmak amacıyla platform içerisindeki aykırı birtakım paylaşımları kaldıracağını açıkça belirtmiş durumda.
Facebook’un yapacağı değişiklik metni bugünden itibaren ön izleme olarak yayınlandı. İlgili metin şu şekilde: “Facebook’ta olumsuz yasal veya düzenleyici etkilerden kaçınmak veya bunları azaltmak için makul şekilde gerekli olduğunu tespit edersek içeriğinize, hizmetlerinize veya bilgilerinize erişimi kaldırabilir veya kısıtlayabiliriz.”
Peki bu ne anlama geliyor?
Aslında Facebook tarafından alınan bu karar, ilk bakışta kötü niyetli görünmüyor. Kimi zaman belirli ülkelerde hükümetlerin sosyal medya platformlarında paylaşılan bir içerikten dolayı, o platforma yönelik yasal yaptırımlar ve cezalar uyguladığını düşündüğümüzde, Facebook’un muhtemelen kendisini bu yasalara göre revize etmek istediğini düşünebiliriz. Bu kapsamda şirket, her fırsatta yaptırımlarla boğuşmak yerine o yaptırıma sebep olan içeriğin kaldırılmasını kolaylaştırmak istemiş olabilir.
Bir başka ihtimal ise, Facebook’un son zamanlarda özellikle COVID-19 ile alakalı olmak suretiyle ivme kazanan yalan haberlere karşı daha kolay mücadele etmek istemesi olabilir. Bazı fikirlere göre Facebook, yalan haberlerle mücadele kapsamında içerik kaldırmayı kolaylaştırmanın zemini hazırlığı içerisinde; ve bu değişiklik de, yapılan mücadele çalışmalarının bir meyvesi.
Sosyal Medya
Twitter, tweetlerin alıntı sayısını gösteren güncellemesini yayınladı
Twitter, bir tweetin kimler tarafından kaç defa alıntılandığını gösteren yeni alıntı sayacını resmi olarak kullanıma sundu.
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Twitter yeni alıntı sayacı özelliğini yayınladı
Sosyal medya platformu Twitter, bugünden itibaren yeni alıntı sayacını kullanıma sundu. Bu özellik, bir tweetin kaç defa beğenildiğini ve retweetlendiğini görmenin yanı sıra artık kaç defa alıntılandığını da görmeyi kolaylaştırıyor. Alıntılama özelliğinin aslında çalışma mantığı itibariyle retweet yapmaktan farkı yok; ancak alıntılama yaparken tweeti kendi yorumunuzla paylaşabildiğiniz için, Twitter bunu ayrı bir özellik olarak konumlandırıyor.
Zaten şirket de, “Bir tweet hakkında yapılan yorumlar sohbete daha fazla katkı sağlıyor, bu yüzden onları bulmayı daha da kolaylaştırdık.” açıklamasıyla, bu amacını doğrulamış oldu.
Twitter, uzun zamandır bu özelliği farklı isimler ve farklı arayüzlerle deniyordu. Örneğin kimi zaman “Alıntı Tweet” yerine “Yorumlu Tweetler” olarak adlandırmış, ayrıca bunu doğrudan ilgili tweetin yanında kolay ulaşılabilir bir yere koymak yerine nispeten daha gizli bir alt menüye de yerleştirmeyi denemişti. Uzun süren testlerin sonucunda artık Twitter’ın Android, iOS ve masaüstü uygulamalarında, paylaşılan bir gönderinin altında “Retweet” ve “Beğeniler”e ek olarak “Alıntı Tweet” isimli bir bölüm görülecek. Bu bölüm, ilgili tweetin kimler tarafından kaç defa yorum katılarak retweetlendiğini gösteriyor.
Yalnız Twitter’ın arama kutusuna bir tweetin URL’sini yazarak, onun kaç defa paylaşıldığını görmek önceden de mümkündü. Ama tabii bunu yapabilen özel bir düğme, şüphesiz kullanıcı deneyimi bakımından çok daha mantıklı olacaktır.
Twitter’ın yeni özelliğin nasıl çalıştığına dair paylaştığı video
Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find.
Retweets with comments are now called Quote Tweets and they've joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap "Quote Tweets" to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80
— Twitter Support (@TwitterSupport) August 31, 2020
Sosyal Medya
Yerli sosyal medya uygulaması Yaay hayata geçti!
Yerli sosyal medya girişimi Yaay, yenilikçi ve dinamik yapısıyla dijital dünyaya kapılarını araladı. Yaay platformunda; doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme, gündem ve haber takibi gibi diğer sosyal medya platformlarından aşina olduğumuz özellikler yer alıyor.
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Sosyal medya dünyasına ‘merhaba’ diyen Yaay, sosyal medya platformlarındaki pek çok özelliği tek bir uygulamada bir araya getirerek, özellikle gençlerin kullanım alışkanlıkları düşünülerek kurgulandı. Appyap şirketinin üzerinde yoğun çalışmalarıyla hayata geçen Yaay, kendine özgü birçok ilki kullanıcılarına sunacak.
Appyap CEO’su Emre Meriç : Çıkış noktamız gençler oldu
Platforma ilişkin açıklama yapan Appyap CEO’su Emre Meriç, “Önceliğimiz ve çıkış noktamız; farklı ve gençlerin dikkatini çekecek dinamik ve yenilikçi bir platform oluşturmaktı. Dünyada; mesaj, görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar yer alıyor. Yaay’ı bu oluşumlardan ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına ‘rozet’ uygulaması olacak. Uygulamamız; kendine özgü yapısıyla, sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme gibi süreçlerde yepyeni bir deneyim sunacak” dedi. Meriç, “Yaay’da içerikler, konularına göre birbirlerinden ayrıştırılarak, konuların daha rahat takip edilebilmesi konforu sağlanıyor. Örneğin, bir kullanıcı, yalnızca haberleri takip etmek istiyorsa, kategorileri buna göre düzenleyip platformu kullanabiliyor” diye konuştu.
Yurt dışında da ilgi uyandırmasını bekliyoruz!
Meriç, “Yaay’ı yurt dışında da ilgi uyandıracak bir mecra olarak konumlandırdık. Uygulamanın genel karakterini belirlerken, bölge ülkelerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını inceledik. Kısa vadede çevre ülkelerde de Yaay’ın kullanımının kabul göreceğine inanıyoruz. Tüm alt yapı geliştirmelerimizi evrensel bir sosyal medya dili ve görsellik algısı üzerinden şekillendirdik” dedi.
Yenilikçi özellikle sunmaya devam edeceğiz
Yaay’ın hayata geçmesi ile beraber sürekli kendini yenilemeye devam edecek bir platform kurguladıklarını belirten Meriç, “Yaay’ı sürekli geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de birçok özelliği uygulamamıza ekleyeceğiz” diye konuştu. Yaay’da yer alacak rozet ve puan sistemi önümüzdeki dönemde kullanıcılara ek faydalar sunacak. Yaay kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlar ve aksiyonlarla puan toplayabilecek, sonrasında bu puanlar üzerinden çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler.