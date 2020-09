Twitter, tweetlerin alıntı sayısını gösteren güncellemesini yayınladı

Twitter, bir tweetin kimler tarafından kaç defa alıntılandığını gösteren yeni alıntı sayacını resmi olarak kullanıma sundu.

İlginizi çekebilir: Yerli sosyal medya uygulaması Yaay hayata geçti!

Sosyal medya platformu Twitter, bugünden itibaren yeni alıntı sayacını kullanıma sundu. Bu özellik, bir tweetin kaç defa beğenildiğini ve retweetlendiğini görmenin yanı sıra artık kaç defa alıntılandığını da görmeyi kolaylaştırıyor. Alıntılama özelliğinin aslında çalışma mantığı itibariyle retweet yapmaktan farkı yok; ancak alıntılama yaparken tweeti kendi yorumunuzla paylaşabildiğiniz için, Twitter bunu ayrı bir özellik olarak konumlandırıyor.

Zaten şirket de, “Bir tweet hakkında yapılan yorumlar sohbete daha fazla katkı sağlıyor, bu yüzden onları bulmayı daha da kolaylaştırdık.” açıklamasıyla, bu amacını doğrulamış oldu.

Twitter, uzun zamandır bu özelliği farklı isimler ve farklı arayüzlerle deniyordu. Örneğin kimi zaman “Alıntı Tweet” yerine “Yorumlu Tweetler” olarak adlandırmış, ayrıca bunu doğrudan ilgili tweetin yanında kolay ulaşılabilir bir yere koymak yerine nispeten daha gizli bir alt menüye de yerleştirmeyi denemişti. Uzun süren testlerin sonucunda artık Twitter’ın Android, iOS ve masaüstü uygulamalarında, paylaşılan bir gönderinin altında “Retweet” ve “Beğeniler”e ek olarak “Alıntı Tweet” isimli bir bölüm görülecek. Bu bölüm, ilgili tweetin kimler tarafından kaç defa yorum katılarak retweetlendiğini gösteriyor.

Yalnız Twitter’ın arama kutusuna bir tweetin URL’sini yazarak, onun kaç defa paylaşıldığını görmek önceden de mümkündü. Ama tabii bunu yapabilen özel bir düğme, şüphesiz kullanıcı deneyimi bakımından çok daha mantıklı olacaktır.

Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find.

Retweets with comments are now called Quote Tweets and they've joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap "Quote Tweets" to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 31, 2020