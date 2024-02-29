Popüler canlı yayın platformu Twitch geçtiğimiz günlerde erişime engellenmişti. Milli Piyango İdaresi tarafından geçtiğimiz hafta getirilen erişim engeli, bugün itibarıyla kaldırıldı. Twitch yeniden erişime açıldı.

Twitch Erişim Engeli Kaldırıldı, Platform Erişime Açıldı

Geçtiğimiz haftalarda, benzer bir durum Kick platformunda da yaşanmış ve kumarla ilgili içerikler nedeniyle erişim engeline maruz kalan platform, kategoriyi yasakladıktan sonra yeniden erişime açılmıştı.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından bir diğeri olan Twitch ise, 22 Şubat 2024 tarihinde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla Türkiye’de erişime engellendi. Bu gelişme, oyun ve e-spor camiasında büyük şok yarattı

Twitch’e de kumar içeren yayınlar nedeniyle erişim engeli getirildiği tahmin ediliyordu. BTK’nin 22 Şubat’ta aldığı kararla erişime engellenen platformun engeli, 29 Şubat’ta, yani bugün akşam saatlerinde kaldırıldı.

Ancak platforma erişimde halen sorun yaşanıyor. Yakın zamanda sorunun giderilmesi ve platformun tekrar kullanıma açılması bekleniyor. Biz platforma ulaşmaya çalışabildiğimizde ulaşabildik, ancak halen ulaşamayı başaramadığını söyleyenler de var.

BTK tarafından yapılan açıklamada, Twitch’e erişim engelinin 22/02/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla uygulandığı belirtilmişti. Ancak erişim engeli sebebine dair herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Erişim engelinin kaldırılmasıyla ilgili platformdan veya yetkililerden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Twitch’e erişim engelinin kaldırılmış olması sevindirici bir haber. Platformun yakın zamanda tam kapasite ile tekrar kullanıma açılması bekleniyor.

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