Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından biri olan Twitch, 22 Şubat 2024 tarihinde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla Türkiye’de erişime engellendi. Bu gelişme, oyun ve e-spor camiasında büyük şok yarattı. Peki Twitch neden engellendi, Twitch neden kapandı? İşte Twitch erişim engeli hakkında tüm sorularınızın cevabı.

Twitch Erişim Engeli Geldi, Twitch Neden Engellendi?

Twitch neden engellendi, Twitch neden kapandı sorusu çok sık soruluyor. Twitch erişim engeli nedeni henüz BTK tarafından açıklanmamış durumda. BTK sitesinde yalnızca şu ifadelere yer verilmiş: “twitch.tv, 22/02/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir.”

Twitch, Türkiye’de milyonlarca kullanıcıya sahip. Platformda her gün yüzlerce yayıncı, oyun yayınları, sohbet programları, sanat ve müzik performansları gibi çeşitli içerikler üretiyor. Twitch’e erişim engeli, platformun Türkiye’deki kullanıcılarını ve yayıncılarını doğrudan etkileyecek. Yayıncılar, gelir kaybı yaşayacak ve izleyiciler, sevdikleri içeriklere erişemeyecek.

Twitch erişim engeli kararı, Türkiye’de büyük tepkilere yol açtı. Oyuncular, e-sporcular ve Twitch yayıncıları, sosyal medyada kararı protesto ediyor ve platformun tekrar erişime açılmasını talep ediyor.

Twitch Erişime Açılacak Mı?

Twitch’in tekrar erişime açılıp açılmayacağı şu an için belirsiz. Platformun yetkilileri, karara itiraz edeceklerini ve gerekli adımları atacaklarını açıkladı. Bizler de Kick ve Twitch gibi platformlar hakkındaki son kararları merakla izliyoruz.

İlginizi Çekebilir: Samsung telefon alma rehberi, hangi Samsung Galaxy telefon size uygun?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce neden böyle bir olay yaşandı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!