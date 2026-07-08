Apple’ın on yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı ve teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatması beklenen ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Ultra hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde karmaşık montaj süreçleri, düşük üretim verimliliği ve menteşe testlerindeki sorunlar nedeniyle cihazın 2026 sonuna veya 2027’nin başına ertelenebileceğine dair ciddi söylentiler dolaşıyordu. Ancak Apple’ın tedarik zincirinden sızan son bilgiler bu iddiaları tamamen boşa çıkardı. Çinli ve Koreli finans organlarının raporlarına göre cihazın tasarımı kesinleşti ve seri üretim süreci resmen başladı.

Söylentiler Çürütüldü: Eylül Teslimat Takvimi Geçerli

Apple analisti Ming-Chi Kuo ve Bloomberg’den Mark Gurman gibi güvenilir kaynaklar, daha önce tedarik ve test süreçlerindeki aksamalar nedeniyle cihazın eylül lansmanında tanıtılsa bile raflara çıkışının ekim ayı veya sonrasını bulabileceğini öne sürmüştü.

Ancak Apple’ın ana montaj ortağı Foxconn ve bileşen tedarikçilerinden gelen son veriler, herhangi bir gecikmenin masada olmadığını gösteriyor. Foxconn’un devasa iş gücü ihtiyacını karşılamak adına geniş çaplı işe alımlara başladığı ve üretim hatlarının en yüksek kapasite aşamasına (mass production) geçtiği belirtildi. Kaynaklar, eylül ayındaki eş zamanlı tanıtım ve teslimat takviminin sorunsuz şekilde işlediğini vurguluyor.

Apple Hedef Büyüttü: 10 Milyon Adet Sipariş

Sızıntının en dikkat çekici yönlerinden biri de Apple’ın bu yeni kategoriye olan güveni ve agresif üretim hedefi oldu.

İlk analizlerde, karmaşık katlanabilir ekran yapısı nedeniyle başlangıç sevkiyatının 500.000 ila 1 milyon adet gibi oldukça sınırlı bir stokla başlayabileceği iddia edilmişti.

Ardından bu beklenti 7-8 milyon adet bandına güncellenmişti.

Sınırların aşılmasıyla birlikte Apple’ın tedarikçilerine bu yıl sonuna kadar yaklaşık 10 milyon adet katlanabilir iPhone Ultra üretmeye hazır olmalarını söylediği bildirildi. Bu rakam, şirketin katlanabilir pazarında çok hızlı bir dominasyon kurmak istediğini net bir şekilde gösteriyor.

Menteşe Sorunları Nasıl Çözüldü? Apple mühendislerinin laboratuvar testleri sırasında karşılaştığı ve ekran katlanma çizgisini derinleştiren donanımsal pürüzlerin, temmuz ayı başı itibarıyla tamamen optimize edildiği ve seri üretim onayının bu sayede verildiği aktarılıyor.

iPhone Ultra’nın Sızan Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle birlikte sahne alacak olan katlanabilir amiral gemisinin sızan temel özellikleri ve pazar konumlandırması şu şekilde: