BTK 2026 İlk Çeyrek Verilerini Açıkladı: İnternet Trafiğinin Hakimi YouTube, Mesajlaşmanın Lideri İse Sürpriz Bir İsim!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’nin dijital alışkanlıklarını ve tüketim alışkanlıklarını gözler önüne seren 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin Elektronik Haberleşme Sektörü Verileri Raporu’nu resmi olarak yayımladı. Rapora göre, Türkiye’deki internet kullanıcılarının veri tüketiminde video içerikler ana belirleyici olmaya devam ederken, anlık mesajlaşma kategorisinde ortaya çıkan tablo sektörü şaşkına çevirdi.

İnternetin Yükünü Yine Sabit Hatlar Sırtladı

BTK verilerine göre, 2026’nın ilk üç ayında Türkiye’de üretilen toplam internet trafiğinin yüzde 85,4’ü sabit bağlantılar (ev ve iş yeri interneti), yüzde 14,6’sı ise mobil bağlantılar üzerinden gerçekleşti.

Veri indirme ve yükleme oranlarındaki dağılım ise şu şekilde şekillendi:

İndirme (Download) Trafiği: Yüzde 85 sabit ağlar, yüzde 15 mobil ağlar.

Yükleme (Upload) Trafiği: Yüzde 89,6 sabit bağlantılar, yüzde 10,4 mobil bağlantılar.

Kategori bazlı genel dağılıma bakıldığında ise canlı yayınlar, videolar ve dijital platformları kapsayan “Streaming Media” (Akışlı Medya) kategorisi, yüzde 66,2’lik payla internet altyapısını en çok meşgul eden alan oldu.

Toplam Trafikte YouTube Açık Ara Zirvede

Türkiye’deki toplam internet trafiği platform bazında incelendiğinde, video paylaşım devi YouTube yüzde 40,6’lık devasa payıyla açık ara liderliğini korudu. YouTube’un en yakın takipçisi yüzde 16 ile Meta’nın popüler sosyal medya platformu Instagram oldu. Üçüncü sırada ise yüzde 9,4 ile modern internet protokolü olan QUIC tabanlı web trafiği (Quic IETF) yer aldı.

Sadece Akışlı Medya (Streaming) kategorisine bakıldığında da liderlik değişmedi:

YouTube: Yüzde 57,4 Instagram: Yüzde 17,4 TikTok: Yüzde 5,6 Netflix: Yüzde 5,5

Mesajlaşmada Ezber Bozan Tablo: Lider WhatsApp Değil!

Raporun en şaşırtıcı ve dikkat çeken verisi, bireylerin birbirleriyle iletişim kurmak için kullandığı “Instant Messaging” (Anlık Mesajlaşma) kategorisinde yaşandı. Günlük hayatta en yaygın mesajlaşma uygulaması olarak bilinen WhatsApp, veri trafiği payında üçüncülüğe geriledi.

Anlık mesajlaşma trafiğinde aslan payını yüzde 58,5 gibi sarsıcı bir oranla Instagram (DM) aldı. İkinci sırada yüzde 26,4 ile Facebook yer alırken, WhatsApp yüzde 7,3 ile ancak üçüncü sırada konumlanabildi. Telegram ise yüzde 6,2 ile dördüncü sırada yer aldı.

Analiz Notu: Bu veriler, Türkiye’deki kullanıcıların sadece fotoğraf veya video paylaşmak için değil, günlük sohbetlerini döndürmek için de Instagram’ı birincil iletişim üssü olarak kullanmaya başladığını kanıtlıyor. Toplamda ise kullanıcıların yüzde 92’den fazlası mesajlaşma için Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) çatısı altındaki servisleri tercih ediyor.

Sesli Görüşmelerde ve Bulutta Tahtın Sahibi Değişmedi

Mesajlaşma trafiğinde geride kalan WhatsApp, internet üzerinden sesli ve görüntülü arama (VoIP) kategorisinde ise yüzde 61,2’lik payıyla rakiplerine nefes aldırmadı ve liderliğini sürdürdü. Sesli görüşmede WhatsApp’ı yüzde 13,6 ile FaceTime, yüzde 4 ile Facebook ve yüzde 3,6 ile Snapchat takip etti.

Ağ tabanlı veri depolama (Bulut) tarafında ise Apple ekosisteminin gücü öne çıktı. iCloud, yüzde 68,1’lik devasa payı ile Türkiye’de en çok trafik oluşturan bulut depolama servisi oldu.