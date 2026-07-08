Akıllı telefon pazarındaki başarısını otomotiv sektörüne de taşıyan ve SU7 sedan ile YU7 crossover modelleriyle fırtına gibi esen teknoloji devi Xiaomi, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, uzun süredir sızıntılara konu olan ve merakla beklenen yeni otomobil ailesinin adını resmi olarak duyurdu. Çin pazarında Xiaomi Pengcheng ismiyle faaliyet gösterecek olan serinin küresel adı Sky Nomad (Gökçe Göçebe) olarak netleşti.

Bu yeni seri, Xiaomi’nin bugüne kadar sunduğu tamamen elektrikli modellerin aksine, şirketin ilk kez uzatılmış menzilli elektrikli araç (EREV) segmentine adım atmasını sağlayacak.

“Menzil Endişesini Tamamen Ortadan Kaldırıyoruz”

Çin’in popüler iletişim platformu WeChat üzerinden açılan resmi marka hesabı üzerinden yapılan duyuruyla birlikte, Sky Nomad serisinin temel felsefesi paylaşıldı. Xiaomi yetkilileri, yeni serinin özellikle uzun yolculuklar, kamp aktiviteleri ve zorlu outdoor rotaları hedeflediğini belirterek; “Sky Nomad serisi ile uzun yolculuklardaki menzil endişesini tamamen ortadan kaldırıyoruz. Kullanıcılarımız artık sürekli şarj istasyonu aramak zorunda kalmadan, özgürce seyahat edebilecek” açıklamasında bulundu.

İlk Model Dev Boyutlardaki “Xiaomi N90” Olacak

Resmi duyuruda ilk etapta detaylı teknik özellikler gizli tutulsa da küresel otomotiv kaynakları ve sızan sanayi belgeleri, serinin ilk üyesinin N90 kod adlı (iç geliştirme adıyla Kunlun N3) tam boy (full-size) bir aile SUV’u olacağını gösteriyor. Aracın öne çıkan yapısal özellikleri ise şöyle:

Boyutlar: Yaklaşık 5,3 metre uzunluğa ve 3,1 metrelik aks mesafesine sahip olacak araç; Li Auto L9 ve Huawei destekli AITO M9 gibi devasa rakiplerle doğrudan çarpışacak.

Oturma Düzeni: Büyük ailelerin ihtiyaçlarına uygun olarak hem 5 koltuklu hem de 7 koltuklu iç mekân şemalarıyla üretim bandına girecek.

Tasarım Dili: Casus fotoğraflarda blok formlu köşeli LED farları, geniş trapez hava girişi, yüksek motor kaputu çizgisi, tavanına entegre LiDAR sensörü ve elektrikli otomatik yan basamakları dikkat çeken tasarım unsurları arasında yer alıyor.

Hibrit Motor Teknolojisi: Tekerleklere Benzin Gücü Gitmiyor!

Sky Nomad N90 modelinin kalbinde yer alacak EREV teknolojisi, geleneksel hibritlerden oldukça farklı çalışıyor. Sistemde görev yapan 1.5 litrelik turbo benzinli motor, doğrudan tekerleklere mekanik bir güç aktarmıyor. Bu motor, sadece araç hareket halindeyken optimum devirde çalışan verimli bir jeneratör görevi görerek bataryayı şarj ediyor; hareket ise tamamen elektrik motorları tarafından sağlanıyor. Bu yönüyle sistem, ülkemizde de satılan Nissan’ın e-POWER altyapısına oldukça benzer bir çalışma prensibine sahip.

Kağıt Üzerinde İnanılmaz Menzil: 1.500 Kilometre!

Sızdırılan batarya ve verimlilik raporları, aracın uzun yol kabiliyetinin sınırlarını zorlayacağını kanıtlıyor:

Batarya Kapasitesi: CATL ve Sunwoda gibi dev üreticilerle iş birliği yapan Xiaomi, araca bir hibrit için devasa sayılacak 70 kWh’ın üzerinde (yaklaşık 80 kWh) bir batarya bloku yerleştiriyor.

Saf Elektrikli Menzil: Araç, fosil yakıtlı jeneratörünü hiç çalıştırmadan sadece bataryasındaki elektrik gücüyle şehir içinde 400 ila 500 kilometre arasında tamamen emisyonsuz yol alabiliyor.

Toplam Menzil: Benzinli menzil uzatıcı jeneratör devreye girdiğinde ve depo tam doldurulduğunda, Sky Nomad N90’ın toplam sürüş mesafesi Çin’in CLTC normlarına göre 1.500 kilometrenin üzerine çıkıyor.

En Çılgın Özellik: Açılabilir Entegre Tavan Çadırı!

Aracın özellikle 7 koltuklu üst donanım paketlerinde macera tutkunlarını cezbedecek çok sıra dışı bir mekanik özellik yer alıyor. Yukarıdaki casus fotoğraflarında da net bir şekilde görüldüğü üzere, aracın tavan yapısı mekanik olarak yukarı doğru eğimli bir şekilde kalkabiliyor. Tavandaki bu açılır mekanizma, yerleşik bir pop-up tavan çadırına dönüşerek SUV’u saniyeler içinde lüks bir kamp aracına çevirebiliyor ve iç mekandaki baş mesafesini maksimuma çıkarıyor.

Fiyat Tahmini ve Rekabet Dengesi

Xiaomi, yalnızca Mayıs 2026 döneminde Çin iç pazarında 32 binden fazla elektrikli araç teslimatı gerçekleştirerek otomotiv dünyasında rüştünü çoktan ispatladı. Şirketin Sky Nomad serisiyle gireceği aile odaklı büyük EREV SUV pazarı, son dönemde Çin’de en çok kâr getiren alanların başında geliyor.

Gelen bilgilere göre Xiaomi, bu lüks ve devasa SUV modelinin başlangıç fiyatını agresif bir stratejiyle 200.000 Yuan (yaklaşık 29.500 Dolar) seviyesine kadar çekerek rakiplerine pazar payı bırakmamayı hedefliyor. Cihazın resmi teknik detaylarının ve satış takviminin 2026’nın son çeyreğinde yapılacak büyük bir lansmanla netleşmesi bekleniyor.