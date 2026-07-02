Sosyal medya ve teknoloji devi Meta, Ray-Ban iş birliğiyle geliştirdiği ve küresel pazarda büyük satış başarıları yakalayan akıllı gözlük ailesi için radikal bir karar aldı. Şirket, gözlüğün en beğenilen ve tamamen cihaz üzerinde (yerel olarak) çalışan yapay zekâ özelliklerinden birine aylık kullanım sınırı (rate limit) getirdiğini duyurdu. Belirlenen kotayı aşmak isteyen kullanıcıların ise artık her ay düzenli bir abonelik ücreti ödemesi gerekecek.

“Conversational Focus” Özelliğine Aylık 3 Saat Sınırı

The Verge ve PCMag gibi küresel teknoloji kaynaklarının aktardığı resmi verilere göre kısıtlama, gözlüğün en inovatif yeteneklerinden biri olan Conversational Focus (Konuşma Odaklanması) özelliğini doğrudan etkiliyor. Kalabalık kafeler, gürültülü caddeler veya etkinlik alanları gibi yoğun gürültülü ortamlarda kullanıcının tam karşısındaki kişinin sesini yapay zekâ yardımıyla izole edip netleştiren bu özellik, artık ücretsiz olarak ayda sadece 3 saat kullanılabilecek.

Aylık 3 saatlik sınırı dolduran kullanıcıların özelliği o ay içinde tekrar aktif edebilmesi için Meta’nın yeni duyurduğu Meta One Premium abonelik paketine geçiş yapması gerekecek. Aylık 20 dolar fiyat etiketine sahip olan bu premium paket, kullanıcıların aylık kullanım kotasını 15 saate çıkaracak. Şirketin sunduğu daha ucuz olan 7,99 dolarlık temel abonelik katmanında ise akıllı gözlüklere yönelik bu ek avantajlar yer almayacak.

“Kendi Satın Aldığımız Donanıma Neden Kira Ödüyoruz?”

Meta’nın bu hamlesi, Reddit ve X (Twitter) başta olmak üzere teknoloji forumlarında çok büyük bir kullanıcı tepkisini de beraberinde getirdi. Tepkinin temel sebebi, Conversational Focus özelliğinin işlevini yerine getirmek için Meta sunucularına bağlanmaya ihtiyaç duymaması, yani tamamen cihazın kendi donanımı üzerinde (on-device) yerel olarak çalışması.

Kullanıcılar, bulut tabanlı bir veri işleme maliyeti olmamasına rağmen, parasını verip satın aldıkları fiziksel bir donanım özelliğinin yapay bir şekilde kısıtlanmasını ve bir “soft paywall” (yumuşak ödeme duvarı) arkasına gizlenmesini sert bir dille eleştiriyor. Sektör analistleri de bu durumun tüketici elektroniğinde tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini, gelecekte akıllı gözlüklerle video kaydetme veya fotoğraf çekme gibi en temel donanımsal özelliklere de benzer kotalar gelebileceği endişesini doğurduğunu belirtiyor.

Apple ve Google Rekabetinde Elini Zayıflatabilir

Meta, yaptığı resmi yardım sayfası güncellemesinde akıllı gözlüklerin genel kullanımı için zorunlu bir abonelik istemediklerini, bu kısıtlamanın sadece belirli ileri düzey ses işleme motorlarını kapsadığını savunuyor. Ancak tam da Apple’ın AirPods Pro modellerine benzer gelişmiş ses izolasyon ve işitme odaklı özellikleri tamamen ücretsiz ve aboneliksiz olarak sunduğu, Google ve Snap’in yeni nesil artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerini tanıtmaya hazırlandığı bu dönemde Meta’nın abonelik dayatması, cihazın çekiciliğine darbe vurabilir.

Aylık 3 saatlik yeni kullanım sınırı, yayınlanacak bir sonraki yazılım güncellemesiyle birlikte dünya genelindeki tüm aktif Ray-Ban Meta kullanıcıları için geçerli olacak.