Teknoloji devi Apple’ın, Avrupa Birliği’nin katı teknoloji yasası olan Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında aldığı “geçit bekçisi” (gatekeeper) unvanına karşı açtığı büyük iptal davası sonuçlandı. Lüksemburg merkezli AB Genel Mahkemesi, Avrupa Komisyonu’nun kararını tamamen hukuka uygun bularak Apple’ın tüm itirazlarını reddetti.

Bu karar, AB düzenleyicilerinin teknoloji devlerinin pazar gücünü kırma ve ekosistemlerini rakiplere açma konusundaki elini inanılmaz derecede güçlendirdi.

App Store ve iOS’un “Geçit Bekçisi” Statüsü Tescillendi

Apple, 2024 yılında açtığı davada; iPhone, iPad, Mac, Apple TV ve Apple Watch için sunduğu beş farklı App Store mağazasının tek bir “çekirdek platform hizmeti” olarak değerlendirilmesine karşı çıkmıştı. Şirket, her mağazanın kendine özgü dinamikleri olduğunu ve bir arada tutulmaması gerektiğini savunuyordu.

Ancak mahkeme heyeti bu savunmayı haksız bularak şu karara vardı:

Ortak Amaç: Hangi cihazda olursa olsun, tüm bu uygulama mağazaları geliştiricilerle son kullanıcıları buluşturmak için aynı temel amaca hizmet ediyor.

Birlikte Çalışılabilirlik: Apple; rakip ürün, servis ve donanımların (örneğin akıllı saatler veya kulaklıklar) iOS işletim sistemiyle tam uyumlu ve kısıtlamasız çalışmasını sağlayacak tüm yükümlülüklere uymak zorunda.

iMessage Davası Kabul Edilemez Bulundu

Apple’ın dava ettiği bir diğer konu ise mesajlaşma servisi iMessage’ın durumuydu. Ancak mahkeme, iMessage’ın mevcut resmi “geçit bekçisi” kararının doğrudan bağlayıcı bir parçası olmadığını, bu nedenle Apple’ın hukuki durumunda olumsuz bir etki yaratmadığını belirterek bu taraftaki davayı kabul edilemez buldu. Yani iMessage için şu anlık ek bir zorunluluk bulunmuyor.

Apple Tepkili: “On Yıllık Güvenlik Duvarı Tehdit Altında”

Kararın ardından açıklama yapan bir Apple sözcüsü, DMA’nın getirdiği yükümlülüklerin yasal ve orantılı sınırların ötesine geçtiğini yineledi:

“DMA’nın bu katı yaptırımlarının, kullanıcılarımız için yıllar içinde inşa ettiğimiz on binlerce gizlilik ve güvenlik korumasını erozyona uğratmasından ve onları yeni risklere karşı savunmasız bırakmasından endişe duyuyoruz. Avrupa’daki müşterilerimizin hak ettiği inovasyonu ve gizliliği korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Sırada Ne Var? Küresel Cironun Yüzde 10’u Kadar Ceza Riski

Apple için bu karar yolun sonu değil. Şirket, davayı AB’nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ECJ) temyize taşıma hakkına sahip.

Ancak mevcut durumda Apple; Epic Games ve Spotify gibi rakiplerinin önünü açmak, alternatif ödeme yöntemlerine izin vermek ve üçüncü taraf uygulama mağazalarına (sideloading) tamamen alan açmak zorunda. DMA kurallarının ihlal edilmesi durumunda, teknoloji devini küresel yıllık cirosunun yüzde 10’una (tekrarı halinde yüzde 20’sine) kadar ulaşabilecek devasa idari para cezaları bekliyor.