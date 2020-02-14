TürkMi PTT’de açıldı! (Fiyatlar açıklamada) (VIDEO)

YouTuber ve vlogger kitlesi için taşınabilir ve en ideal ürün konumunda olan DJI Osmo Pocket incelemesi ile karşınızdayız.

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DJI Osmo Pocket, cepte taşınabilir boyutu, gimbal ile stabilizasyon ve 4K 60 fps çekim desteğiyle kamera, mikrofon ve birçok aparat ihtiyacından sizi kurtarıyor.

121,9 × 36,9 × 28,6 mm boyutlarında ve sadece 116 gram ağırlığında olan Osmo Pocket, 12 MP değerinde 1/2.3” CMOS sensör ile geliyor. Bu sayede 4K 60 fps’te 100 Mbps çekim desteği sunan cihaz tam bir vlog canavarı.

80 derecelik FOV açısına sahip olmasıyla rahat kullanım sağlayan ürün, üzerindeki ekranı ile de çekim sırasında olup biteni rahatlıkla görmenizi sağlıyor. Aynı zamanda kendinizi de rahatlıkla çekebildiğiniz ürünün detaylarını videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…