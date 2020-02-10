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Uygun fiyatlı Xiaomi’ler burada olacak! TürkMi geliyor (30 ürün hediye)
Türkiye’nin resmi Xiaomi distribütörlerinden biri olan TürkMi, 14 Şubat günü saat 15:00 itibarıyla açılıyor. Açılışa özel akıllı telefon ve aksesuarlarda büyük indirimlerin yanı sıra, 14 ve 15 Şubat’ta mağazayı ziyaret edenlere çeşitli hediyeler olacak.
Instagram’da 10 Xiaomi ürünü hediye ettiğimiz çekilişe buradan katılabilirsiniz: https://www.instagram.com/p/B8YGcI3JUCO
Açılış ne zaman, saat kaçta ve hediyeler neler?
Açılış 14 Şubat Cuma günü saat 15:00’te Kadıköy PTT şubesinde olacak. Hardware Plus ekibi olarak hem Cuma günü saat 15:00’de hem de Cumartesi saat sabah 10:00 itibarıyla PTT şubesinde olacağız.
Aldığımız bilgiye göre açılışa özel neredeyse tüm ürünlerde indirim olacak. Ayrıca bu mağazaya özel Mi Note 10 Pro modelini, çok iyi bir fiyatla satın alabileceksiniz. Hediyelerin bir kısmını yukarıda paylaştığımız Instagram bağlantısı üzerinden, bir diğer kısmını ise mağazada gerçekleştireceğimiz yarışmalarla dağıtacağız. O nedenle imkanı olanların mağazaya gelmesini tavsiye ederiz.
Burada satın tüm ürünlerin “Xiaomi Türkiye” garantisi altında olan resmi ürünler olduğunu tekrar belirtelim.
Kim Kullanmak İster?
Kim Philips The One TV Kullanmak İster? – Önder Özbelli
Kim Kullanmak İster? serimizde Philips The One televizyonunu deneyimleyen bir diğer isim Önder Özbelli oldu. Bakalım Önder Bey, bir haftalık deneyim sonrası TV ile ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?
Kim kullanmak ister? serimizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Siz de 55PUS7304 model numaralı Philips The One hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünzden bizlere aktarmayı unutmayın.
Test
Helio P60 özellikleri ve oyun testi | Casper VIA P3
Casper Via P3 modelinde kullanılan Mediatek Helio P60 yonga setinin özellikleri ve başta sentetik testler olmak üzere oyun performansına göz atıyoruz.
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Daha önce Via A3 Plus, General Mobile GM9 Plus ve Nokia 5.1 Plus modellerinde gördüğümüz yonga setinin performans değerlerini bu videomuzda görebilirsiniz.
İşlemci: 4x ARM Cortex A73 + 4x ARM Cortex A53
Saat Hızı: 2 GHz
GPU: ARM Mali-G72 MP3
İşlem Frekansı: 800 MHz
Bağlantı: Cat-7 İndirme / Cat-13 Yükleme
BT: 4.2 LE
Wi-Fi: 802.11ac
Sizden Gelenler
Aliexpress’ten sipariş vermek mantıklı mı? – Sizden Gelenler #62
Sizden Gelenler #62 videomuzda, yine her zaman olduğu gibi Facebook HWP Muhabbet, Instagram ve Twitter üzerinden bize sorduğunuz soruları yanıtladık.
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Zaman çizelgesi (Can Kahya’ya teşekkürler)
00:25 Geçtiğimiz sene iş yerimize düzenli gelen Vodafone satış temsilcisinden 16 megabit internet aldım. Satarken 65 lira dedi ve 6 ay sonra faturam 81’e döndü. Aradım 6 ile 24 ay arası bu şekilde fiyat dediler. MTK’ya şikayet ettim verdikleri cevap sözleşmede yazıyor. Her hangi bir işlem de olmadı, bunun aynısını seneler önce evime Türk Telekom bağlattığımda mağazada yaşamıştım, durum bana dolandırıcılık gibi geliyor. Çünkü sen bu sözleşmeyi okumadın diyorlar ama satış personelleri nasıl açıkça yalan söyler? Sizce bu konuda yapabileceğim bir şey var mı? Firmalar da açıkça satış yapabilmek adına görmezden geliyor.
3:40 Çin’deki corono virüsü Çinli şirketleri nasıl etkiler? şuanda yazılım departmanları çalışmıyor xiaominin.
5:55 Aliexpresten üzerinden şuanda sipariş vermek mantıklı mı? Virüs sebebiyle birde bir ürün için ölmeyelim.
7:59 Sizce realme ile Xiaomi arasındaki rekabet Türkiye’deki kullanıcılara ne gibi bir fayda sağlar? 2020’de ki 1500/2000 TL arasındaki telefonlar bu rekabette nasıl bir gelişim gösterir?
9:10 Sizce üniversite için laptop mu yoksa tablet mi almalıyım(uygun fiyatlı) 1. sınıf tıp öğrencisiyim arkadaşlarım çoğu tabletden not alıyor siz ne önerirsiniz?
10:53 Arabalarda vazgeçemediğimiz bir ürün olan mıknatıslı telefon tutucuların telefonlara tabletlere zararı varmıdır?
11:16 Sizce android one programi başariya ulaştımi? bir android one kullancisi olarak bekledigim uygun fiyata/güncel yazilim istegini çogu android one telefonda alamadim
13:19 Mac mi Windows mu? Neden?
15:01 Artık akıllı telefonlara eklenmesini beklediğiniz ama şu zamana kadar eklenmemiş, devrim niteliğinde bir yenilik var mıdır?
16:27 ASUS Zenfone telefonları ülkemizde neden tutulmadı? Fiyatına göre oldukça güzel performans veren cihazları vardı.
17:52 Sizce Mi Band 2 den Mi Band 4’e geçmek mantıklı mı?
18:37 1. Sorum xioami resmi distribütörü Evofone değil mi? Garanti servisi olarak ise genpa anlaşması yok mu? İstanbul Ankara İzmir dışında bildiğim kadarıyla fiziksel mağazasi yok. Fakat cepportun açmış olduğu diğer mağazalar içinde resmi diyorsunuz. Cepport KVK garantili gayri resmi bir mağazadır. Açıklama yapar mısınız? 2. Sorum. Samsung Galaxy wacth active 2 mi? Galaxy wacth mı? Piyasanın en iyi, en işlevsel, en farklı akıllı saati hangisidir?