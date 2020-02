Uygun fiyatlı Xiaomi’ler burada olacak! TürkMi geliyor (30 ürün hediye)

Casper Via P3 modelinde kullanılan Mediatek Helio P60 yonga setinin özellikleri ve başta sentetik testler olmak üzere oyun performansına göz atıyoruz.

Daha önce Via A3 Plus, General Mobile GM9 Plus ve Nokia 5.1 Plus modellerinde gördüğümüz yonga setinin performans değerlerini bu videomuzda görebilirsiniz.

İşlemci: 4x ARM Cortex A73 + 4x ARM Cortex A53

Saat Hızı: 2 GHz

GPU: ARM Mali-G72 MP3

İşlem Frekansı: 800 MHz

Bağlantı: Cat-7 İndirme / Cat-13 Yükleme

BT: 4.2 LE

Wi-Fi: 802.11ac