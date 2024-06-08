Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı‘nın ardından Türkiye’nin ikinci astronotu olan Tuva Cihangir Atasever, bugün önemli bir uzay yolculuğuna başlıyor. Atasever’in yer aldığı Virgin Galactic‘e ait “VSS Unity” yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 08.30’da (TSİ 17.30) New Mexico’daki Spaceport tesisinden havalanacak. Bu tarihi uçuş, Atasever’in bilimsel araştırmalar gerçekleştireceği büyük bir adımı temsil ediyor. Tuva Cihangir Atasever uzay yolunda. İşte Türkiye’nin ikinci astronotunun uzay görevi.

Türkiye’nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever Bugün Uzaya Çıkıyor

Tuva Cihangir Atasever, bu heyecan verici yolculuk öncesinde yaptığı açıklamada, uzay yolculuğunun detaylarını paylaştı. “Galactic 07” ekibinin bir parçası olan Atasever, ABD’den iki, İtalya’dan bir özel astronot ve iki pilot ile birlikte toplamda altı kişilik bir ekiple uzaya çıkacak. Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürecek olan uçuşta, “VSS Unity” taşıyıcı uçakla 45 bin feet yüksekliğe ulaştıktan sonra, hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek 90 kilometre irtifaya çıkacak.

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı gibi uzayda deneyler gerçekleştirecek. Atasever, mikro yer çekimi ortamında geçireceği yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, yedi bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

Tuva Cihangir Atasever Hangi Deneyleri Yapacak?

Atasever’in deneyleri arasında radyasyon analizi ve insülin kalemi testleri gibi kritik çalışmalar bulunuyor. Bilimsel görevlerini tamamlayabilmesi için astronot tulumu özel olarak revize edilen Atasever, üç deneye ilişkin ekipmanları taşıyacak şekilde hazırlanmış durumda.

Tuva Cihangir Atasever‘in gerçekleştireceği deneyler arasında, “BEACON” isimli beyin görüntüleme deneyi önemli bir yer tutuyor. Bu deneyde, Atasever’in kafasına takacağı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazı ile beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri incelenecek. Ayrıca, uzaydan Dünya’yı görmenin psikolojik etkileri üzerine de analizler yapılacak.

IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyi ile Atasever’in ne kadar radyasyona maruz kaldığı ölçülecek. Bu, gelecekte uzay istasyonlarına gidecek kişilerin radyasyon maruziyetine ilişkin öngörüler sağlamak açısından önemli. Ayrıca, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Axiom Space’in ortak deneyi olan Uzayda İnsülin Kalemi Testi, iki farklı insülin kaleminin uzaydaki doz aktarım verimliliğini test ederek, diyabetli bireylerin uzayda nasıl tedavi edilebileceğine dair ilk adımı atacak.

Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi kapsamında, Atasever’den toplanan biyolojik örnekler incelenecek ve hücre dışı veziküller özel mikro akışkan çiplerle izole edilecek. Bu analizler, gelecekte astronotların uzay yolculuğuna uyum sağlaması için terapiler geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın gerçekleştirdiği MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneyleri de Atasever’in bu yolculuğunda tekrar uygulanacak. Bu deneyler, Türkiye’nin uzay araştırmalarındaki önemli adımlarını temsil ediyor ve Atasever’in başarıyla gerçekleştireceği görev, Türkiye’nin uzay bilimleri alanındaki geleceğini şekillendirecek.

Türkiye Uzay Ajansı son zamanlarda çalışmalarıyla dünya genelinde adından söz ettiren bir kurum olmayı başardı. Uzay alanına geç giren Türkiye, bu konudaki çalışmalarına son hız devam ediyor. Türkiye uzay alanındaki çalışmalarına, Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de damga vuracak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye uzay alanındaki çalışmalarını hızlandıracak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!