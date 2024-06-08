5 TL madeni para resmen tedavüle girdi. Uzun zamandır kağıt 500 TL ve 1000 TL gelecek mi diye merak edilirken, madeni 5 TL sürprizi geldi. Yeni madeni 5 lira ile Türk halkı artık kağıt 5 TL ile vedalaşabilir. İşte 5 TL madeni para hakkında bilmeniz gereken her şey.

Güle Güle Kağıt 5 Lira: Hoş Geldin 5 TL Madeni Para

Bugün Resmî Gazete‘de yayımlanan “5 TL Değerindeki Madeni Paraların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ” ile birlikte, 5 TL’lik madeni para artık resmen tedavülde. Bu yeni madeni paralar, bir süredir nadiren de olsa gördüğümüz 5 TL değerindeki kağıt paraların yerini alacak.

Resmî Gazete‘de yayımlanan tebliğ, yeni madeni paraların detaylı özelliklerini ortaya koydu. Buna göre, 5 TL’lik madeni para 28,15 milimetre çapa ve 8,25 gram ağırlığa sahip olacak. Bu özellikleriyle yeni paralar, kullanıcılara hem estetik hem de işlevsel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

5 TL’lik madeni paraların ön yüzünde, dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi bulunuyor. Halka ve göbeğin birleşim yerinde bir ay yıldız yer alırken, ortada Türkiye Yüzyılı logosu bulunuyor. Buradaki 100 işareti dikkat çekiyor. Logonun solunda “5” rakamı, altında “TÜRK LİRASI” yazısı ve yazının altında basım yılı yer alıyor.

Arka yüzünde ise, Atatürk rölyefi ile çevresinde “TÜRKİYE CUMHURİYETİ” yazısı bulunuyor. Bu tasarım, paranın hem tarihi hem de kültürel değerini yansıtıyor.

Güncel bilgilere göre, 5 TL madeni paralar toplam değeri 100 milyon TL olacak şekilde basılacak. Bu adımla birlikte, yeni madeni paraların piyasadaki dolaşımı da artırılmış olacak. Yani artık madeni 5 lira sık sık rastlayabileceğimiz bir para olacak. Kağıt 5 TL‘nin bitişi ve madeni 5 TL dönemi ile ticarette yeni bir dönem başlıyor.

Yeni 5 TL’lik madeni paraların tedavüle girmesi, hem koleksiyoncular hem de günlük kullanıcılar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Paraların estetik ve teknik detayları, kullanıcıların dikkatini çekecek nitelikte. Gelecekte bu paraların piyasadaki rolü ve etkisi merakla bekleniyor.

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