PlayStation Plus için Türkiye’de beklenmedik bir Black Friday sürprizi geldi. Peki bu indirim, oyuncuların uzun süredir şikâyet ettiği fiyatları gerçekten nefes aldıracak seviyeye çekti mi? Sony’nin bu hamlesi PlayStation Plus kullanıcılarını nasıl etkileyecek? Gelin detaylara birlikte bakalım.

PlayStation Plus aboneliklerine Black Friday İndirimleri geldi!

PlayStation Plus aboneliği, özellikle rakiplerinin fiyatlarının hızla artmasıyla birlikte Türkiye’de çok daha cazip bir seçenek haline gelmişti. Şimdi ise Sony, Black Friday kapsamında oldukça rekabetçi bir indirim sunarak oyunculara sevindirici bir fırsat yarattı. Bu indirim yalnızca yıllık paketlerde geçerli ve özellikle PS Plus Extra ile PS Plus Deluxe paketlerini hedef alıyor.

Aylık ve üç aylık planlarda herhangi bir değişiklik yok; yani avantaj sadece yıllık aboneliklerde.

PlayStation Plus Extra – Normal: 3.645 TL → İndirimli: 2.733,75 TL

– Normal: 3.645 TL → İndirimli: 2.733,75 TL PlayStation Plus Deluxe – Normal: 4.266 TL → İndirimli: 2.858,22 TL

Sony’nin Türkiye pazarında bu şekilde bir fiyat indirimi sunması, oyuncuların uzun zamandır beklediği bir adımdı. Özellikle PS Plus içerik havuzunun büyümesi, klasik oyun arşivine eklemeler yapılması ve bulut depolama gibi özelliklerin genişlemesi kullanıcıların bu pakete yönelmesini hızlandırmıştı. Bu nedenle, Black Friday indirimi oyuncular açısından ciddi bir değer anlamına geliyor.

Ek olarak, kampanyanın 5 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceğini belirtelim; yani PS Plus aboneliği almak isteyenlerin pek de vakti yok. PS Plus için yapılan bu kapsamlı indirim, özellikle yıllık aboneliklerde sunulan avantajlarla oyuncuların dikkatini çekmeyi başarıyor.

Extra ve Deluxe paketlerinin geniş oyun kataloğu, hem yeni çıkışları hem de klasik yapımları bir arada sunarak kullanıcıların kütüphanelerini hızlıca büyütmelerine imkan tanıyor. Sony’nin Black Friday dönemine özel bu hamlesi, uzun süredir abonelik sistemine geçmeyi düşünenler için güçlü bir fırsat yaratıyor. Oyuncular, yıl boyunca erişebilecekleri yüzlerce oyunu daha makul bir fiyatla satın alma şansı yakalıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? PlayStation Plus indirimleri oyun alışkanlıklarınızı değiştirir mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!