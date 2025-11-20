Türkiye savunma teknolojisinde yeni bir döneme mi giriyor? Güvenlik birimlerinin operasyon sahasında DUMRUL gibi kompakt ama etkili bir sistemi kullanması dengeleri nasıl değiştirir? Bu sessiz ama ölümcül mini helikopter, yakın mesafe görevlerde ne kadar kritik bir rol oynayacak? Tüm bu sorular, yeni helikopteriminiz resmen envantere girmesiyle birlikte gündemin sıcak başlıkları hâline geldi.

DUMRUL sahaya iniyor! Türkiye’nin yeni gücü envantere girdi

DUMRUL, TİTRA Teknoloji tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk silahlı mini insansız helikopteri olarak resmen göreve başladı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan yeni sözleşme kapsamında ek sistemlerin tedariki kararlaştırıldı ve bu teslimatlar mevcut kullanıcıların dışındaki farklı bir kuvvete yönlendirilecek.

Tamamen elektrik motoru üzerinden çalışan DUMRUL, sessiz uçuş avantajıyla özellikle şehir içi ve hassas alan operasyonlarında büyük bir fark yaratıyor. Yaklaşık 17-18 kilogram kalkış ağırlığına sahip kompakt gövdesi, platformu hem taşınabilir hem hızlı konuşlandırılabilir bir hale getiriyor.

30 dakikayı aşan havada kalış süresi ise keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kritik bir süre sağlıyor. Türkiye’nin yoğun operasyon temposu düşünüldüğünde, bu tarz görevlerde sahaya ciddi bir hız ve esneklik kazandırabilir. Silah seçenekleri ise platformu sınıfında oldukça benzersiz yapıyor.

DUMRUL, operasyon tipine göre 81 mm veya 60 mm havan mühimmatı, 40 mm bombaatar sistemleri ya da METE Mini Füze ile donatılabiliyor. Bu sayede drone boyutunda bir helikopter olmasına rağmen düşük görünürlükle yüksek ateş gücü sağlayabiliyor. Entegre elektro-optik görüntüleme sistemi ise gündüz-gece hedef tespitini mümkün kılıyor ve atışların hassas şekilde yönlendirilmesine imkân tanıyor.

Türkiye’de geliştirilen silahlı mini helikopter kategorisinde tek örnek olarak öne çıkan bu helikopter, güvenlik güçlerine oldukça hafif, hızlı ve düşük akustik iz bırakan operasyonel bir alternatif sunuyor. 60 km menzil kapasitesi, 10 km kontrol yarıçapı, otonom ve yarı otonom uçuş modları sayesinde platform; keşif, gözetleme, istihbarat ve nokta imha görevlerine uygun çok yönlü bir yapı taşıyor.

