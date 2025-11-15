Poco F8 serisi yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Poco F8 Ultra modeli Geekbench veritabanında ortaya çıkmıştı. Bugün ise serinin bir diğer üyesi olan Poco F8 Pro, aynı platformda görüntülendi ve teknik detayların ilk somut ipuçlarını verdi. Peki Poco F8 Pro Geekbench sonuçları nasıl, hangi işlemciyi kullanıyor?

Poco F8 Geekbench Sonuçlarıyla Görüldü: Snapdragon 8 Elite Gücünü Onayladı

Benchmark sonuçlarına göre Poco F8 Pro modelinin kalbinde, Qualcomm’un yeni nesil mobil işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite yer alıyor. Bu da Poco’nun yeni amiral gemisi serisiyle performans çıtasını ciddi şekilde yukarı taşıyacağı anlamına geliyor.

Cihaz 2288 tek çekirdek puanı ve 8402 çoklu çekirdek puanı ile oldukça iyi bir performans sunuyor olsa da, bu puanların Galaxy S25 serisi gibi aynı işlemciyi kullanan diğer cihazlardan biraz daha geride olduğunu söyleyelim. Büyük ihtimalle prototip cihazlarla seri üretime giren modelin test sonuçları farklı olacaktır, bu nedenle seri üretim modelin test sonuçlarının biraz daha yüksek olacağını umuyoruz.

Cihazın test edilen prototipi, 12 GB RAM ile çalışıyordu ancak lansman sırasında daha fazla bellek seçeneği sunulması oldukça olası. Yazılım tarafında ise cihazın kutudan Android 16 ile çıkacağı ve bunun üzerinde HyperOS 3 arayüzünün yer alacağı doğrulandı.

Poco F8 Pro beklenen özellikleri neler?

Poco F8 Pro’nun, Redmi K90 modelinin yeniden markalanmış versiyonu olabileceği iddiaları oldukça kuvvetli. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, cihazın dikkat çeken birçok özellikle geleceği söylenebilir.

Öncelikle ekran tarafında, 6.59 inç boyutunda, 1156×2510 çözünürlüğe sahip bir AMOLED panel bizleri bekliyor. Bu ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3.500 nit gibi oldukça yüksek bir parlaklık sunarak özellikle dış mekân kullanımlarında üst düzey bir deneyim vadediyor. Ayrıca 2.560Hz PWM karartma desteğiyle göz yorgunluğunu da minimuma indiriyor.

Donanım tarafında cihazın 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleriyle geleceği öngörülüyor. Kamera kurulumu ise üst seviye kullanıcıları hedefliyor: 50 MP OIS destekli ana kamera, 50 MP telefoto lens (2.5x optik zoom) ve 8 MP ultra geniş açı sensöründen oluşan üçlü bir yapı mevcut. Ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Batarya kapasitesi de oldukça dikkat çekici: 7.100 mAh büyüklüğündeki pil, 100W hızlı şarj desteğiyle destekleniyor. Ayrıca sızdırılan kutu görsellerine göre cihazda “Sound by Bose” ibaresi yer almakta. Bu da ses kalitesi konusunda da iddialı bir cihazla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Poco F8 serisi amiral gemisi katili olabilir mi?