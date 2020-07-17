Türk Telekom
Türkiye’de kişi başı aylık internet kullanımı, %42 artarak 178 GB’a yükseldi
Covid-19 salgınının hayatımızdaki majör etkileri yüzünden evlere kapanmamız ile birlikte, internet kullanımına olan talep ve ihtiyaç da arttı. Birçok kişinin uzaktan eğitime ve evden çalışmaya başlamasıyla da beraber; internet kullanımına ait veriler de ciddi bir artış gösterdi. Türk Telekom tarafından yayınlanan verilere göre, 2020 yılının ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, internet kullanımı %42 artarak, abone başı aylık 178 GB’a kadar yükseldi.
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Türk Telekom, artan data talebini sorunsuzca karşılayabilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor
Türk Telekom abonelerinin Ocak-Haziran 2020 arasındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 42 artarak; 178 GB’a ulaştı. Bu değer, salgının etkisini henüz göstermediği Ocak-Mart 2020 dönemi için, %30 artışla, 159 GB olarak belirlendi. Salgının etkilerinin ciddi anlamda hissedilmeye başlandığı Nisan-Haziran 2020 döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla internet kullanımında %53’lük bir artış yaşanarak; abone başına 195 GB’a yükseldi. Abone başına en çok data kullanım artışının yaşandığı şehirler ise, Muğla, Malatya, Antalya, Mersin ve Sinop olarak belirlendi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak 180 yıllık köklü bir geçmişe sahibiz. Öncü rolümüzden aldığımız güçle değer üretiyor, ‘Değerli’ hissettiriyoruz. 2020’nin ilk altı ayında da özellikle salgının etkisiyle abonelerimizden gelen yoğun data talebini karşılayarak onların yanında olduk. Mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı. İnternet trafiği, tüm güne yayıldı. İlk altı ay içerisinde, Türk Telekom sabit internet abonelerinin aylık ortalama data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 42 oranında arttı. Önceliğimiz; bu toprakların bir değeri olarak, vatandaşımızın iyi günde de kötü günde de yanında olmanın sorumluluğu ile her koşulda ülkemizin 81 ilinde kesintisiz iletişim sağlamak. Gururla söyleyebilirim ki hedefimize başarıyla ulaştık” dedi.
Abone başı ortalama datanın en çok artış gösterdiği iller:
1. Muğla (%52 artış)
2. Malatya ve Antalya (%49 artış)
3. Mersin ve Sinop (%46 artış)
Türk Telekom, salgın süresince abonelerine stabil bir internet bağlantısı sunabilmek için gerekli adımları atarak; sürecin sorunsuzca aşılabilmesi için zemin hazırladı. Dileriz Covid-19 salgını dünya genelinde bir son bulur. Ve yeniden hatırlatmadan geçmeyelim; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Konu dışı
Tivibu, farklı türlerden birçok içeriğiyle, Temmuz ayında da sinema keyfini evlerinize taşıyor
Türkiye’nin önde gelen GSM operatörlerinden Türk Telekom’a ait olan dijital televizyon platformu Tivibu, Temmuz ayında da her izleyiciye yönelik farklı içeriklerle, sinema keyfini kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Aksiyondan animasyona, geniş bir yelpazede birçok içeriği, Tivibu’da bulabilmeniz mümkün.
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Tivibu platformunda, farklı kanal seçenekleri ile o an canınız ne istiyorsa onu izleyin
Tivibu, Sinema Aksiyon, Sinema Yerli, Sinema TV, Sinema Aile, Sinema 1001 ve Sinema Komedi isimli kanallarında, o an canınız ne istiyor ise izleyebilirsiniz. Ayrıca bu kanallarda yayınlanan yapımlara, Tivibu ve Tivibu Go uygulamasıyla, web, akıllı TV ve mobil cihazlardan erişim sağlayarak da, beğendiğiniz yapımları dilediğinizce izleyebilmeniz mümkün. Tivibu kanallarında ilerleyen günlerde yayınlanacak birkaç içerikten bahsedecek olursak;
Sinema TV
Autobot Bumblebee, peşindeki Decepticonlar’dan kaçıp Kaliforniya’daki küçük bir sahil kasabasında bir hurdalığa saklanıyor. 18 yaşına basmak üzere olan Charlie ile tanışınca ikilinin arasında bir dostluk gelişiyor. Komedi ve aksiyonu harmanlayan Bumblebee, 18 Temmuz, saat 21.30’da yayında.
Sinema 1001
Tom Cruise ile Dustin Hoffman’ın oyunculuklarıyla sinema tarihine geçtikleri dört Oscar ödülüne sahip olan yapım Yağmur Adam, 16 Temmuz saat 19.30’da ekranlara geliyor. Filmde otizm, zıt karakterli iki kardeşin hikayesi üzerinden anlatılırken, duygusal sahneler hafızalara kazınıyor. Ayrıca Sylvester Stallone Kuşağı, ünlü oyuncunun hayranları için Temmuz ayı boyunca her çarşamba günü saat 22.00’de Sinema 1001’de izleyiciyle buluşuyor.
Sinema Aile
Yaşadığı çiftliğe bir uzaylının geldiğini öğrenen Koyun Shaun, ziyaretçiyi evine göndermek için zorlu bir mücadeleye girişiyor. Kuzular Firarda: Uzay Parkı, 26 Temmuz günü, saatler 20.00’ı gösterdiğinde, Tivibu ekranlarında olacak.
Sinema Komedi
16 Temmuz saat 21.30’da izleyiciyle buluşacak Düğünümüz Var’da, parti organizasyonları yapan bir ekibin komik maceraları anlatılıyor. Düğün organizatörü Max Angély, 17’nci Yüzyıl sarayında düzenlenen, kariyerinin son düğün organizasyonunun üstesinden gelmeye çalışıyor.
Sinema Yerli
Özgür Bakar’ın yönetmenliğini üstlendiği Canavar Gibi’de, hayatını kaybeden Gürbüz, bilim adamı Onur tarafından diriltilince, her şey kontrolden çıkıyor. Film, 24 Temmuz’da, saat 21.45’te Tivibu ekranlarında olacak.
Siz de Tivibu’da sinema keyfinin tadını çıkarmak istiyor iseniz, daha detaylı bilgiye, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
Türk Telekom
Türk Telekom, 43 bin çocuğa eğitimde destek oluyor!
Türk Telekom, sosyal sorumluluk projesi ‘Günışığı’, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Covid-19 önlemleri kapsamında uzaktan devam etti. Türk Telekom, eğitim sürecinde, 43 binden fazla az gören çocuğa ve çocukların ailelerine eğitim verdi.
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Toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü projelere Günışığı ile devam ediyor. Türk Telekom’un az gören çocuklara yönelik hayata geçirdiği ‘Günışığı’ projesi kapsamında, çocuklar ile aileleri, Covid-19 nedeniyle Mart ayından itibaren uzaktan devam eden 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamladılar.
Engelsiz Yaşam Derneği (EY-DER) iş birliğiyle yürütülen Günışığı projesindeki çocuklar ve aileleri Nisan ve Mayıs aylarında hafta içi her gün farklı branş öğretmenlerinden canlı yayın ile Günışığı eğitimi aldı.
Proje dâhilinde 43 binden fazla kişiye Günışığı eğitimi verilirken, ‘az gören eğitimci eğitimi’ içeriği ailelere aktarıldı. Canlı derslerde yayın sırasında öğrencilerden gelen sorular da yanıtlandı. Aile eğitimi içeriklerinin yanı sıra ‘Az gören eğitimci eğitimi’ ile anne babaların eğitimci rolüne destek sağlandı. Bu dönemde az gören ailelerinin birbirleriyle iletişimi arttı.
Basın Bülteni
Türk Telekom, çevreci anlaşmaya imzasını attı!
Türk Telekom, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde önemli bir anlaşmaya imza attı.
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Türk Telekom, başta enerji verimliliği projeleri olmak üzere, sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarının finansmanı amacıyla, Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam maliyeti LIBOR + 2.85% olan 6 yıl vadeli 100 milyon USD tutarında bir kredi anlaşması gerçekleştirildi.
Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden yatırımlara imza atarken, karbon emisyonunu sistematik olarak azaltan, enerji verimliliğine destek sağlayan yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına destek veriyor. Türk Telekom bu çevreci vizyonuna paralel olarak; başta enerji verimliliği projeleri ve sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarının finansmanı amacıyla, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam maliyeti LIBOR + 2.85% olan anaparası vade sonunda tek seferde ödenmek üzere 6 yıl vadeli 100 milyon USD tutarında bir kredi anlaşması imzaladı.
“Uluslararası finans kuruluşlarının güvenini gösteren gelişme”
Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilirlik politikamızın bir parçası olarak, enerji verimliliği başta olmak üzere çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modelimize, stratejilerimize ve kurumsal karar alma süreçlerimize de tam olarak entegre etmeyi planlıyoruz.
Bu alandaki hedeflerimize EBRD gibi bir iş ortağı ile ilerlememiz vizyonumuzun doğruluğunu tescilleyen aynı zamanda uluslararası finans kuruluşlarının şirketimize ve ülkemize güvenini gösteren bir gelişme. İmzalanan bu anlaşma EBRD ile olan güçlü ve uzun soluklu işbirliğimizi daha da pekiştirecek” dedi.
Türk Telekom: Çevre dostu projelere yöneliyoruz
Enerji verimliliğini artırmak amacıyla şu ana kadar birçok projeyi hayatı geçirdiklerini belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Hızla artan müşteri sayısına ve bant genişliğine rağmen, sabit ve mobil şebekede elektrik tüketimlerini uzun yıllardır başarılı bir şekilde olumlu yönde yönetiyoruz.
Baz istasyonu, sistem odası gibi enerji tüketimi gerektiren ekipmanları daha düşük enerji tüketen modellerle değiştirdik. Baz istasyonlarında, doğaya dost klima gazı kullanmaya ve belirli bölgelerdeki baz istasyonlarını yüksek verimlilikte çalışan modellerle değiştirmeye başladık.
Projelerimiz pandemi koşullarına rağmen hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızla birçok global kuruluşun da raporlarında yer alıyoruz. Örneğin, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin verilerine göre, Türk Telekom sabit ve mobil şebekesi ile dünyada elektrik tüketimini azaltan operatörlerden biri.
Ayrıca, şirketlerin iklim değişikliği risklerini küresel çapta raporlayan Karbon Saydamlık Projesine de (CDP) dâhiliz. EBRD ile sağlanan finansman anlaşması, başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarımızın artarak devam etmesi açısından son derece önemli” dedi.