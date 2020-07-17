Türkiye’de kişi başı aylık internet kullanımı, %42 artarak 178 GB’a yükseldi

Covid-19 salgınının hayatımızdaki majör etkileri yüzünden evlere kapanmamız ile birlikte, internet kullanımına olan talep ve ihtiyaç da arttı. Birçok kişinin uzaktan eğitime ve evden çalışmaya başlamasıyla da beraber; internet kullanımına ait veriler de ciddi bir artış gösterdi. Türk Telekom tarafından yayınlanan verilere göre, 2020 yılının ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, internet kullanımı %42 artarak, abone başı aylık 178 GB’a kadar yükseldi.

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Türk Telekom, artan data talebini sorunsuzca karşılayabilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor

Türk Telekom abonelerinin Ocak-Haziran 2020 arasındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 42 artarak; 178 GB’a ulaştı. Bu değer, salgının etkisini henüz göstermediği Ocak-Mart 2020 dönemi için, %30 artışla, 159 GB olarak belirlendi. Salgının etkilerinin ciddi anlamda hissedilmeye başlandığı Nisan-Haziran 2020 döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla internet kullanımında %53’lük bir artış yaşanarak; abone başına 195 GB’a yükseldi. Abone başına en çok data kullanım artışının yaşandığı şehirler ise, Muğla, Malatya, Antalya, Mersin ve Sinop olarak belirlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak 180 yıllık köklü bir geçmişe sahibiz. Öncü rolümüzden aldığımız güçle değer üretiyor, ‘Değerli’ hissettiriyoruz. 2020’nin ilk altı ayında da özellikle salgının etkisiyle abonelerimizden gelen yoğun data talebini karşılayarak onların yanında olduk. Mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı. İnternet trafiği, tüm güne yayıldı. İlk altı ay içerisinde, Türk Telekom sabit internet abonelerinin aylık ortalama data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 42 oranında arttı. Önceliğimiz; bu toprakların bir değeri olarak, vatandaşımızın iyi günde de kötü günde de yanında olmanın sorumluluğu ile her koşulda ülkemizin 81 ilinde kesintisiz iletişim sağlamak. Gururla söyleyebilirim ki hedefimize başarıyla ulaştık” dedi.

Abone başı ortalama datanın en çok artış gösterdiği iller:

1. Muğla (%52 artış)

2. Malatya ve Antalya (%49 artış)

3. Mersin ve Sinop (%46 artış)

Türk Telekom, salgın süresince abonelerine stabil bir internet bağlantısı sunabilmek için gerekli adımları atarak; sürecin sorunsuzca aşılabilmesi için zemin hazırladı. Dileriz Covid-19 salgını dünya genelinde bir son bulur. Ve yeniden hatırlatmadan geçmeyelim; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!