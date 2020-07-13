GSM
Türk Telekom “Sil Süpür” kampanyası ile, 10 GB mobil internet
Türkiye’nin önde gelen GSM operatörlerinden Türk Telekom, mobil interneti yoğun olarak kullanan müşterilerine özel yeni bir kampanya başlatıyor. Türk Telekom’un, Efsane Tarifeler adını verdiği tarifeleri seçen müşteriler, 2020 yılı sonuna kadar, Sil Süpür kampanyası dahilinde her ay 10 GB mobil internet kazanabilecek.
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Sil Süpür kampanyası ile her ay 10 GB hediye mobil internet
Türk Telekom’un online işlemler uygulaması üzerinden Sil Süpür kampanyasına katılım gerçekleştirerek, haftalık olarak mobil internet hediyesi kazanabilirsiniz. Her hafta verilen bedava ~2.5 GB ek mobil internetiniz ile, ayda toplam 10 GB’a kadar hediye internet kullanımı sağlayabilmeniz mümkün. Kampanyaya dahil olan kulanıcılar, 2020 yılı sonuna kadar, yaklaşık olarak 60 GB’a varan hediye mobil internetten yararlanabilecekler.
Türk Telekom, bu kampanya ile kullanıcıları düşünerek, “paket aşımı” problemini ortadan kaldırmak istiyor
Kazanılan GB’lar, günlük, haftalık, gecelik, sosyal medyaya özel vb. kullanım amaçlı hediyeler olarak sunuluyor. Efsane Tarifeler dahilindeki paketiniz de bu hediyelere eklenince; “paketim bitti” paniğini yaşamanız, günlük sıkıntılarınızdan uzaklaşan bir ihtimal olarak yerini alıyor.
Türk Telekom’un her müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak sunduğu ve “Efsane Tarifeler” adını verdiği tarifelerini de hatırlatmadan geçmeyelim.
1000 DK + 1000 SMS + 8 GB: 29TL
1000 DK + 1000 SMS + 12 GB: 35TL
1000 DK + 1000 SMS + 20 GB: 45TL
Her ay, seçtiğiniz tarifeye ek olarak 10 GB’a varan internet hediyeleri, sizleri Sil Süpür’de bekliyor!
GSM
Turkcell Tepebaşı Plaza için yeni tasarım, yeni soluk
Turkcell Tepebaşı Plaza yenileme çalışmalarının sona ermesiyle tekrar hizmete açıldı. Firmanın tarihinde önemli bir yere sahip olan ve baştan aşağı yenilen bina, Turkcell’in merkez üssü olarak yıllarca kullanılmış, markanın sembollerinden biri olmuştu. Bina, yıllar boyunca Turkcell tarafından geliştirilen yeni teknolojilerin ve hizmetlerin geliştirdiği, yepyeni fikirlerin hayat bulduğu, dünyanın teknoloji önderlerinin ziyaret ettiği özel bir nokta olarak, Turkcell’lilerin gönlünde taht kurmuştu.
Kısa bir süre önce tamamlanan yenileme çalışmalarıyla çok daha modern bir hale getirilen Turkcell Tepebaşı Plaza; ferah çalışma alanları, toplantı odaları, sosyal alanları, sağlık ünitesi, spor salonuyla yepyeni bir iç tasarıma kavuştu. Binanın yeniden hizmet vermeye başlamasıyla Levent’te yer alan Turkcell ofisindeki birimler; Turkcell Akademi, Turkcell Finansman A.Ş., Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş., Kurumsal Satış, Network ve Kiralama birimleri Tepebaşı Plaza’ya taşınıyor.
Tepebaşı lokasyonunu hizmete açan Turkcell, İstanbul’da Küçükyalı’daki Genel Müdürlük binasının yanı sıra Turkcell Maltepe Plaza ve Turkcell Kartal Plaza ile hizmet vermeyi sürdürecek.
GSM
Lifecell, Ukrayna’nın en geniş spektrumlu 4G’sini sunuyor
Lifecell Ukrayna’da iletişim tarihinin dönüm noktalarından biri olan 4G ihalesinde 2600 MHz frekans bandındaki Lot 1 ve Lot 2 lisanslarını alan, bu kez de 15 MHz genişliğinde 1800 MHz’lik lisansın sahibi oldu. Türkiye’de başlattığı dijital dönüşümle, mobil iletişim ve dijital teknolojilere yatırım yapan Turkcell, elde ettiği bilgi ve tecrübeyi artık yurtdışı pazarlarına ihraç ediyor. Lifecell ile global pazarlara açılan Turkcell, Ukrayna’da mobil internet ve iletişim teknolojileri için yatırımlar yapmayı sürdürüyor.
Lifecell ile Ukrayna dijital teknolojilerde dünya standartlarını yakalayacak
Turkcell Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu, 4G yatırımının bu ikinci evresiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da yakınlaştığını vurguladı. Terzioğlu; “Kısa bir süre önce 2600 MHz frekans bandındaki Lot 1 ve Lot 2 lisanslarını Lifecell markamızla kazanmıştık. Hem 2600 MHz ve hem de 1800 MHz ihalesinde kazandığımız bantlarla, Lİfecell olarak abone başına düşen en geniş spektrumu almış olduk. Bu sayede Ukrayna’ya yapacağımız yatırımlarla Ukrayna’daki abonelere yüksek kaliteli ve daha uygun fiyatlı internet bağlantı hizmeti sunacağız.
Bu durum, Ukrayna’daki Lifecell kullanıcılarına daha yüksek veri hızları, yüksek kaliteli dijital ve finansal servis deneyimi, yüksek kaliteli HD video izleme imkanı ve dünya standartlarında çevrim içi oyun oynayabilme olanağı sağlayacak. Ayrıca, iş dünyasında ihtiyaç duyulan online dijital konferanslar Lifecell sayesinde mümkün hale gelecek. 4G ihalesiyle birlikte Türkiye ve Ukrayna arasındaki önemli ekonomik bağları böylece daha da güçlendirmiş olacağız.
Ülke genelinde dijital gelişime odaklanarak, en geniş ve en kaliteli internet hizmetini sağlamak konusunda öncülük etmeye devam edeceğiz. Ukrayna’yı ülke çapında 4G ile buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.
GSM
Fulltrip ile dijital tatil dönemi başladı
Fulltrip, uçtan uca tatil planlamaya imkan tanırken Turkcell’in Hızlı Giriş teknolojisi sayesinde siteye telefon numarası ile kolaylıkla üye olunabiliyor. Tatilini planlayan kullanıcılar ayrıca milli ödeme platformu Paycell ile güvenli bir şekilde ödemelerini yapabiliyor. Ayrıca sitedeki tüm işlemler için BiP’ten 7/24 destek imkanı bulunuyor. 2018 yazına özel yüzde 45’e varan erken rezervasyon indirimi sunan Fulltrip’te koşulsuz iptal seçeneği de yer alıyor. Turkcell desteğiyle tamamen dijital hale gelen Fulltrip, 2018’de tatilcilere eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün resmi tatilin bulunduğu bu yıla özel çalışmalarını da sürdüren Fulltrip, 2018’de seyahat ihtiyaçlarının tek bir adres üzerinden uçtan uca karşılanmasını amaçlıyor.
Fulltrip ile dijital tatil deneyimi yaşanıyor
Turkcell’in ürün ve servisleriyle tatil kavramına yeni bir anlayış getiren Fulltrip bu sayede tatilcilere dijital tatil deneyimi sunuyor. Dijitalleşmenin ilk adımı olarak internet sitesine giriş özelliğiyle fark yaratan Fulltrip, hızlı giriş teknolojisini kullanarak sektörde bir ilke imza atıyor. Bu sayede Fulltrip’e tüm operatör kullanıcıları sadece telefon numaralarını girerek üye olabiliyor. Bununla birlikte Fulltrip’te milli ödeme platformu Paycell altyapısı kullanılarak tüm kredi kartlarıyla güvenle satın alma işlemleri yapılıyor. Müşteri hizmetlerini de BiP ile dijitalleştiren Fulltrip, 7/24 anlık destek sağlıyor. BiP’te bulunan Fulltrip kanalı ile kullanıcılar, müşteri hizmetlerine online olarak ulaşılabiliyor. Seyahat öncesi kullanıcılarının rotasına göre bir de özel dijital rehber hazırlayıp sunan Fulltrip.com bu özelliğiyle de farklılaşıyor. Türkiye’den ve dünyadan 120 şehir için hazırlanan ve Gezginin Defteri olarak adlandırılan bu rehberde şehrin önde gelen yeme-içme noktaları, restoran önerileri ve görülmesi gereken yerler bulunurken otel, eğlence adresleri, yazlık ve kışlık mekânlara özel tavsiyeler de yer alıyor.
Yüzde 45’e varan erken rezervasyon indirimi Fulltrip’te
Fulltrip, erken rezervasyon dönemine özel başlattığı kampanya kapsamında 28 Şubat 2018 tarihine kadar yüzde 45’e varan indirim sunuyor. Koşulsuz erken rezervasyon iptalinin de yapılabildiği Fulltrip’te kredi kartıyla peşin fiyatına 9 taksit imkanı da bulunuyor. 220 binden fazla otel, 120’den fazla havayolu şirketi, 4 binden fazla araç kiralama firması anlaşması ve 1000’den fazla tur seçeneği ile Fulltrip.com, uçak bileti alımlarında sınıf ve yemek seçimi yapabilme, online vize servisi ve seyahat rehberi gibi yeni özellikleri ile dijital seyahat sektörüne farklı bir bakış açısı getiriyor.