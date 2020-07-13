Türk Telekom “Sil Süpür” kampanyası ile, 10 GB mobil internet

Türkiye’nin önde gelen GSM operatörlerinden Türk Telekom, mobil interneti yoğun olarak kullanan müşterilerine özel yeni bir kampanya başlatıyor. Türk Telekom’un, Efsane Tarifeler adını verdiği tarifeleri seçen müşteriler, 2020 yılı sonuna kadar, Sil Süpür kampanyası dahilinde her ay 10 GB mobil internet kazanabilecek.

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Sil Süpür kampanyası ile her ay 10 GB hediye mobil internet

Türk Telekom’un online işlemler uygulaması üzerinden Sil Süpür kampanyasına katılım gerçekleştirerek, haftalık olarak mobil internet hediyesi kazanabilirsiniz. Her hafta verilen bedava ~2.5 GB ek mobil internetiniz ile, ayda toplam 10 GB’a kadar hediye internet kullanımı sağlayabilmeniz mümkün. Kampanyaya dahil olan kulanıcılar, 2020 yılı sonuna kadar, yaklaşık olarak 60 GB’a varan hediye mobil internetten yararlanabilecekler.

Türk Telekom, bu kampanya ile kullanıcıları düşünerek, “paket aşımı” problemini ortadan kaldırmak istiyor

Kazanılan GB’lar, günlük, haftalık, gecelik, sosyal medyaya özel vb. kullanım amaçlı hediyeler olarak sunuluyor. Efsane Tarifeler dahilindeki paketiniz de bu hediyelere eklenince; “paketim bitti” paniğini yaşamanız, günlük sıkıntılarınızdan uzaklaşan bir ihtimal olarak yerini alıyor.

Türk Telekom’un her müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak sunduğu ve “Efsane Tarifeler” adını verdiği tarifelerini de hatırlatmadan geçmeyelim.

1000 DK + 1000 SMS + 8 GB: 29TL

1000 DK + 1000 SMS + 12 GB: 35TL

1000 DK + 1000 SMS + 20 GB: 45TL

Her ay, seçtiğiniz tarifeye ek olarak 10 GB’a varan internet hediyeleri, sizleri Sil Süpür’de bekliyor!