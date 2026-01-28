OPPO, orta-üst segmentte konumlandırdığı yeni Reno 15 serisi ile Türkiye pazarına giriş yaptı. 46.999 TL başlangıç fiyatına sahip OPPO Reno 15 ve 56.999 TL etiketli Reno 15 Pro, özellikle dayanıklılık standartları ve pil kapasiteleriyle dikkat çekiyor. İşte bu iki modelin teknik açıdan sundukları ve aralarındaki rasyonel farklar.

Her iki model de IP69 sertifikası ile geliyor. Bu, cihazların sadece suya değil, yüksek basınçlı ve sıcak suya karşı da dirençli olduğu anlamına geliyor. Gorilla Glass 7i ile korunan ön cam ve “Islak Dokunma” özelliği, ekranın ıslakken bile algılama yapabilmesini sağlıyor. Reno 15, 6.59 inçlik daha büyük bir kasaya sahipken; Pro modeli 6.32 inçlik daha kompakt bir yapıda ancak 1800 nit parlaklık değeriyle (standart modelde 1200 nit) ekran okunabilirliğinde öne geçiyor.

Serinin kalbinde işlemci farkı belirleyici rol oynuyor. OPPO Reno 15, Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 7 Gen 4 platformunu kullanırken; Reno 15 Pro, MediaTek Dimensity 8450 yonga setinden güç alıyor. Her iki cihaz da Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile kutudan çıkıyor. Burada en kritik detay, OPPO’nun 5-6 yıl güncelleme garantisi vermesi. Bu taahhüt, cihazların uzun vadeli kullanım maliyetini düşüren rasyonel bir veri.

Kamera tarafında ayrışma netleşiyor. Standart modelde 50MP ana ve 50MP geniş açı bulunurken, Reno 15 Pro modelinde 200MP OIS destekli ana kamera ve en önemlisi 3.5x optik zoom yapabilen 50MP telefoto lens yer alıyor. Pro modelinin telefoto yeteneği, portre çekimlerinde derinlik ve sıkıştırma etkisi açısından standart modele göre teknik bir avantaj sağlıyor. Her iki modelin de ön ve arka kameralarında 4K 60fps video kaydı sunması, içerik üreticileri için standart bir gerekliliği karşılıyor.

OPPO mühendisliği bu seride batarya yoğunluğuna odaklanmış. 8mm civarındaki kalınlıklara rağmen Reno 15’te 6500 mAh, Pro modelinde ise 6200 mAh batarya bulunuyor. 80W hızlı şarj desteği ile her iki cihaz da yaklaşık 50-53 dakikada tam doluma ulaşıyor. Bu kapasiteler, günümüz amiral gemisi standartlarının (genelde 5000 mAh) teknik olarak üzerinde.

OPPO Reno 15 serisi; IP69 dayanıklılığı, yüksek pil kapasitesi ve uzun güncelleme ömrü ile öne çıkıyor. Ancak 46.999 TL ve 56.999 TL’lik fiyat bandı, kullanıcıların işlemci performansı ve kamera beklentilerini üst seviyede tutmasını gerektiriyor. Pro modelindeki telefoto lens ve işlemci farkı, aradaki 10.000 TL’lik farkın temel belirleyicisi konumunda.

