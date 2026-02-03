Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), T10F ve T10X modellerini ilgilendiren yeni bir güncellemeyi duyurdu. Şirketin paylaştığı bilgilere göre kullanıcılar, Togg’un elektrikli otomobil ailesini artık “Seyhan” adlı yeni bir renk seçeneğiyle satın alabilecek. Bu değişiklik yalnızca bir “renk ekleme” hamlesi değil; aynı zamanda mevcut beyaz seçeneklerden birinin yolun sonuna geldiğini de gösteriyor.

Togg’dan T10F ve T10X İçin Yeni Renk Hamlesi: “Seyhan” Geldi, “Pamukkale” Gitti

Seyhan ismi, doğrudan Adana’nın Seyhan bölgesini çağrıştırıyor. Togg’un yeni rengi de bu çağrışımı boşa çıkarmıyor: Renk tonunun ilhamı, bölgede sıkça görülen pamuk tarlalarının açık ve ferah görünümünden geliyor. Bu yüzden Seyhan’ı “tam beyaz” gibi düşünmek yerine, beyazın daha modern ve ışıkla etkileşen bir yorumu olarak görmek daha doğru.

Günlük kullanımda açık renklerin avantajı eskiden beri bilinir: aracı daha ferah gösterir, güneşte nispeten daha az ısınır ve ikinci elde geniş bir kitleye hitap eder. Togg’un Seyhan hamlesi de bu klasik tercih eğilimini, daha “yeni nesil” bir görünümle birleştirmeyi amaçlıyor gibi duruyor.

Pamukkale Seçeneği Satıştan Kaldırıldı

Asıl dikkat çeken nokta ise şu: Daha önce Togg tarafında beyazı temsil eden Pamukkale rengi, şirketin resmî kanallarında artık listelenmiyor. Yani Pamukkale’yi özellikle isteyen kullanıcılar için seçenekler daralmış durumda. Bu rengi hedefleyenlerin önünde pratikte iki yol kalıyor: ikinci el pazarı veya yeni alternatif olan Seyhan.

Bu kararın kalıcı mı yoksa dönemsel bir düzenleme mi olduğu şimdilik net değil. Ancak otomotiv dünyasında renk gamı yönetimi genellikle tedarik, üretim planı ve talep trendleriyle birlikte şekillenir. Bu nedenle Pamukkale’nin kaldırılması, “stok ve planlama” odaklı bir revizyonun parçası da olabilir.

Pamukkale mi, Seyhan mı? Asıl Fark Ne?

İki renk de temelde beyaz ailesinde konumlanıyor; fark ise ton ve yüzey karakterinde. Pamukkale daha opak bir görünüm sunarken, Seyhan’ın daha metalik bir yapıda olduğu ifade ediliyor. Bu da pratikte şu anlama gelir: Seyhan, ışığı daha farklı yansıtarak “yolda daha parlak” ve daha dinamik bir görüntü oluşturabilir. Opak beyaz ise daha sade, daha klasik ve “zamansız” bir duruş verir.

Sade ve geleneksel beyaz isteyenler Pamukkale’yi artık daha çok ikinci elde arayacak gibi görünüyor; daha modern, ışıkla oynayan bir beyaz isteyenler içinse Seyhan yeni standart olmaya aday.

Sizce Togg, Pamukkale’yi geri getirmeli mi; yoksa Seyhan gibi daha modern tonlara yönelmek markanın tasarım dilini güçlendirir mi?