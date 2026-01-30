Realme, akıllı telefon pazarında adeta bir güç gösterisi yaparak yeni modeli P4 Power’ı tanıttı. Cihaz, tam 10.001 mAh’lik devasa bataryası ve sağlam kasasıyla öne çıkıyor, kullanıcılara adeta bir powerbank deneyimi vaat ediyor. Peki, uzun pil ömrü ve dayanıklılık arayanlar için Realme P4 Power ne gibi özellikler sunuyor?

Realme P4 Power özellikleri ve batarya performansı

Bu yeni telefon, gücünü yeni nesil Silikon-Karbon bataryasından alıyor. Şirket, bu bataryanın 8 yıllık kullanımın ardından bile orijinal kapasitesinin en az %80’ini koruyacağını iddia ediyor. Bu, yaklaşık 1.650 şarj döngüsüne denk geliyor ki bu da sektör standartlarının oldukça üzerinde bir değer. Realme, bu modelle batarya ömrü endişelerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Telefonun kullanım süreleri de oldukça etkileyici. Tam şarjla yaklaşık 12 saat kesintisiz oyun (BGMI) oynamak veya 32 saatten fazla YouTube videosu izlemek mümkün. Ayrıca 21 saat navigasyon kullanımı veya 12 saat 4K video kaydı yapabiliyor. Batarya %5’e düştüğünde bile yaklaşık 4 saat telefon görüşmesi yapma imkanı sunması, cihazın gücünü gösteriyor.

Böylesine büyük bir bataryayı doldurmak için Realme P4 Power, 80W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Bu sayede telefonun %50 şarj seviyesine ulaşması sadece 36 dakika sürüyor. Ayrıca 27W ters şarj desteği sayesinde, cihazınızı adeta bir powerbank gibi kullanarak başka cihazları da şarj edebilirsiniz.

Dayanıklılık, ekran ve performans

Realme P4 Power, sadece bataryasıyla değil, dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor. Cihaz, IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip. Bu da onun 2 metre derinlikteki suya, sıcak ve soğuk tazyikli suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. -30°C ile 56°C gibi zorlu sıcaklıklarda çalışabilmesi ve 1 metreden düşme testlerinden geçmesi, sağlamlığını kanıtlıyor.

Telefon, 6.8 inç boyutunda, 1280 x 2800 piksel çözünürlüğünde ve 144Hz yenileme hızına sahip dört tarafı kavisli bir ekrana ev sahipliği yapıyor. 6.500 nite varan parlaklık seviyesi, dış mekanlarda bile net bir görüntü sunuyor. Cihazın kalbinde ise Dimensity 7400 Ultra yonga seti bulunuyor. Bu işlemci, geniş bir buhar odası ve grafit tabaka ile desteklenerek yoğun kullanımda bile serin kalıyor.

Kamera ve diğer detaylar

Kamera tarafında, Realme P4 Power modelinde OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX882 ana sensör yer alıyor. Bu kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Cihaz, Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile kutudan çıkıyor ve 3 yıl işletim sistemi güncellemesi ile ek olarak 1 yıl güvenlik yaması alacağı belirtiliyor.

Tasarım olarak Flaş Turuncu ve Güç Gümüşü renk seçenekleriyle gelen telefonun arka kısmı iki bölüme ayrılmış. Alt mat kısım bataryayı barındırırken, üst şeffaf kısım NFC bobini gibi iç bileşenlere göz atma imkanı tanıyor. Bu tasarım detayı, cihaza teknolojik bir estetik katıyor.

