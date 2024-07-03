Türkiye’de Haziran ayında en çok gelir elde eden mobil uygulamalar listesi açıklandı. Nu listede çevrimiçi randevu ve arkadaşlık uygulamalarının öne çıktığı görüldü. Listenin zirvesinde yer alan uygulama, büyük bir farkla TikTok oldu. Ancak, dikkat çekici bir şekilde, listenin ilk 12 sırasında yer alan uygulamaların 7’si arkadaşlık uygulamalarıydı.

Haziran ayında en yüksek ciroya ulaşan uygulama TikTok oldu ve bu uygulama, 1.345.147 dolarlık gelir elde etti. Arkadaşlık uygulamaları arasında ise Azar, 677.573 dolarlık gelirle en yüksek ciroya sahip olan uygulama olarak dikkat çekti. Azar’ı sırasıyla Tinder, Tango, LivU, WePlay, Bumble ve SUGO takip etti. Bu yedi arkadaşlık uygulamasına ödenen toplam para ise 3 milyon doların üstünde gerçekleşti.

İçindekiler Haziran ayında en çok gelir elde eden uygulama listesi

Haziran ayında en çok gelir elde eden uygulama listesi

1. TikTok – 1.345.147 dolar

2. Azar – 677.573 dolar

3. YouTube – 670.965 dolar

4. Tinder – 561.152 dolar

5. Instagram – 470.390 dolar

6. Disney+ – 445.044 dolar

7. Tango – 431.737 dolar

8. LivU – 409.922 dolar

9. FaceApp – 352.870 dolar

10. WePlay – 334.058 dolar

11. Bumble – 331.612 dolar

12. SUGO – 331.218 dolar

Bu türden uygulamalara olan ilginin artışı aslında pek de şaşırtıcı değil. Pandemi döneminin ardından, insanlar sosyal etkileşimlerini çevrimiçi platformlar aracılığıyla sürdürmeye daha fazla yöneldiler. Üçüncü parti buluşma noktalarında zaman geçirmenin hem masraflı hem de kısıtlayıcı olması, çevrimiçi randevu ve arkadaşlık uygulamalarına olan ilgiyi artırdı. Bu nedenle, bu uygulamaların popülerliği ve gelirleri hızla yükseldi.

Benzer bir durum küresel pazarlarda da dikkat çekiyor. Ülkemizde erişimi olmayan bazı doğrudan erotik içerikli platformlara da ilgi olduğu görülüyor. Ancak, bu listede oyunların yer almadığını hatırlatmakta fayda var. Türkiye’de mobil oyunlara da ciddi miktarda para harcanıyor ve bu oyunların geliri de oldukça yüksek.

İlginizi Çekebilir: Aptoide iOS uygulama mağazası geliyor, App Store için yolun sonu!

Sonuç olarak, Haziran ayında Türkiye’de en çok gelir elde eden uygulamalar listesinde çevrimiçi randevu ve arkadaşlık uygulamalarının büyük bir paya sahip olduğu görülüyor. Sosyal etkileşim ve eğlence arayışında olan kullanıcılar, bu tür uygulamalara yönelerek hem kendi deneyimlerini zenginleştiriyor hem de uygulama geliştiricilerine büyük gelir sağlıyor. Bu eğilim, dijital dünyanın sosyal yaşam üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.