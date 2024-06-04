Aptoide, Android cihazlar için popüler bir Google Play alternatifi olarak biliniyor. Şimdi ise AB’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kurallarının yürürlüğe girmesinin ardından, tamamen oyun odaklı ilk üçüncü taraf iOS uygulama mağazasını Avrupa Birliği’nde açıyor. Bu yeni gelişme, Apple dış kaynaktan uygulama yükleme konusundaki kısıtlamaların gevşetilmesiyle mümkün hale geldi. Aptoide iOS uygulaması ile Apple telefon kullanıcıları yaşadı. Aptoide iPhone telefonlara geldi.

Aptoide iOS Oyun Mağazası: Aptoide iPhone Uygulaması App Store’u Bitirecek!

Aptoide’ın iOS oyun mağazası, Perşembe günü herkese açık olmayan bir lansmanla kullanıma sunulacak. Başlangıçta sadece davetiye erişim kodlarına sahip kullanıcılar bu mağazaya erişebilecek. Aptoide, şu anda 20.000 kişilik bir bekleme listesine sahip olduğunu ve günde 500 ila 1.000 arasında kod dağıtmayı planladığını belirtiyor. Bu sınırlı lansman, platformun erken kullanıcılarından gelen geri bildirimleri toplamasına ve buna göre iyileştirmeler yapmasına olanak tanıyacak.

Mağaza, başlangıçta Solitaire, Charades ve Mahjong gibi popüler oyunları içeren yedi oyunla açılacak. Ancak Aptoide, zamanla daha çeşitli geliştiricilerin içeriklerinin mağazaya ekleneceğini söylüyor. Şirket, “100’den fazla” iOS geliştiricisinin platforma ilgi gösterdiğini ve şu anda 30 teklifin entegre edilme sürecinde olduğunu iddia ediyor. Aptoide iOS mağazası, kullanıcıların oyun deneyimini sürekli olarak zenginleştirmeyi hedefliyor. Aptoide iPhone uygulaması ile iPhone kullanıcıları da artık APK yükler gibi uygulama yükleyebilecek.

Diğer uygulama mağazalarından farklı olarak, Aptoide’ın iOS mağazası şimdilik sadece oyunlara odaklanacak. Şirket, piyasaya sürüldükten sonra her hafta mağazaya yeni oyunlar eklemeyi planlıyor. Aptoide CEO’su Paulo Trezentos, gelecekte hizmetin ek içerik ve hizmetler sunacak şekilde genişletilebileceğini belirtti. Apple App Store kurallarını gevşettiğinden beri birçok üçüncü taraf uygulama mağazası platforma ilgi göstermeye başladı.

Aptoide iOS uygulaması, kullanıcı dostu bir ana ekran arayüzü sunuyor. Şu anda başlıklar sınırlı olsa da, şirket daha fazla oyun ve içeriğin yolda olduğunu söylüyor. Aptoide, geliştiricilere Apple onaylı bir uygulama içi satın alma (IAP) çözümü sunan Avrupa’daki ilk üçüncü taraf iOS pazarı olarak dikkat çekiyor. Bu IAP çözümü, geliştiricilere bir yazılım geliştirme kiti aracılığıyla sağlanacak.

Aptoide, mağazanın her yıllık kurulumu için Apple’ın 50 euro olan Çekirdek Teknoloji Ücretini (CTF) dengelemek için yeni bir yaklaşım benimsiyor. Bu maliyet, doğrudan kullanıcılara abonelik şeklinde yansıtılmak yerine, uygulama içi satın alımlar için geliştiricilerden alınan bir ücretle desteklenecek.

CEO Trezentos, “Bu, Aptoide iOS‘ta uygulama içi satın alma odaklı uygulamaların tercih edileceği anlamına geliyor. Umarım CTF’nin ücretlendirilmediği bir gün, birim ekonomisi değiştikçe daha fazla geliştiriciye hizmet verebileceğiz.” ifadeleriyle Apple’ın aldığı ücrete gönderme yapmış durumda.

AB’de faaliyete geçen diğer alternatif iOS uygulama mağazaları CTF konusunda kendi yöntemlerini oluşturdu. Setapp şu anda ücreti üstleniyor ancak gelecekte Setapp Mobile abonelik fiyatına dahil edileceğini söylüyor. Bu arada AltStore PAL, uygulama marketinin kurulumu için yıllık 1,50 euro (artı vergi) abonelik yoluyla Apple’ın tahsil ettiği ücreti karşılıyor.

Aptoide’ın iOS mağazası, Apple’ın katı uygulama politikalarına rağmen geliştiricilere ve kullanıcılara alternatif bir platform sunarak, Apple dış kaynaktan uygulama yükleme seçeneklerini genişletiyor. Bu adım, Apple App Store’un tekeline karşı önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor ve AB’nin Dijital Piyasalar Yasası’nın sektörde nasıl bir değişim yaratacağını gözler önüne seriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple üçüncü taraf uygulama mağazaları başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!