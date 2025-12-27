Yapay zeka destekli araçlar, artık yalnızca teknoloji meraklılarının değil, günlük internet kullanıcılarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Basit aramalardan metin üretimine, kod yazımından görsel oluşturmaya kadar pek çok alanda yapay zeka çözümleri aktif olarak kullanılıyor. Bu hızlı yayılım, pazar araştırma şirketlerinin de dikkatinden kaçmış değil.

Statcounter tarafından paylaşılan güncel veriler, hem küresel ölçekte hem de Türkiye özelinde yapay zeka kullanımının hangi araçlar etrafında yoğunlaştığını net biçimde ortaya koyuyor. Sonuçlar, liderlik koltuğunda büyük bir değişim olmadığını gösteriyor.

Dünya genelinde en çok kullanılan yapay zeka açık ara ChatGPT

Statcounter verilerine göre dünya genelinde en çok kullanılan yapay zeka, büyük bir farkla ChatGPT olmaya devam ediyor. Rakiplerin pazar payı artışları sınırlı kalırken, liderlik koltuğu hâlâ oldukça sağlam görünüyor.

Yapay zeka Pazar payı ChatGPT %81,84 Perplexity %11,06 Copilot %3,06 Gemini %2,97 Claude %1,06 Deepseek %0,01

Bu tablo, ChatGPT’nin yalnızca bir yapay zeka aracı değil, aynı zamanda bir alışkanlık platformu hâline geldiğini gösteriyor. Kullanıcıların büyük bölümü, farklı alternatifler denese bile ana aracı değiştirmekte isteksiz davranıyor. Zira artık yapay zeka denince akla ilk ChatGPT gelmesi tesadüf değil.

Türkiye’de ChatGPT ezici üstünlüğe sahip

Türkiye özelindeki veriler ise küresel ortalamanın da ötesine geçen bir tablo sunuyor. Türkiye’de ChatGPT, adeta tek başına bir pazar oluşturmuş durumda.

Yapay zeka Pazar payı ChatGPT %90,24 Gemini %5,62 Perplexity %2,02 Copilot %1,57 Claude %0,55

Türkiye’de ChatGPT’nin pazar payının %90’ı aşması, kullanıcıların büyük bölümünün tek bir yapay zeka çözümüne odaklandığını gösteriyor. Bu durum, “alternatif bolluğuna rağmen tercihlerin neden değişmediği” sorusunu da beraberinde getiriyor.

Neden herkes ChatGPT kullanıyor?

ChatGPT’nin liderliğini korumasının arkasında yalnızca erken çıkmış olması değil, sürekli kendini güncelleyen bir ekosistem kurması yatıyor. Yeni model sürümleri, performans iyileştirmeleri ve ChatGPT Atlas gibi tarayıcı benzeri araçlarla klasik arama motorlarına rakip olma çabası, platformu tek bir “sohbet aracı” olmaktan çıkarıyor.

ChatGPT artık kullanıcı için; yazan, araştıran, özetleyen ve yönlendiren bir dijital asistan konumunda. Bu da onu rakiplerinden ayıran temel farklardan biri.

Son dönemde Google Gemini cephesinde ise agresif hamleler dikkat çekiyor. Daha uygun fiyatlandırma, öğrencilere ücretsiz AI Pro üyelikleri ve Google ekosistemiyle daha sıkı entegrasyon gibi adımlar atıldı. Ancak bu stratejiler, pazar payında radikal bir değişim yaratmış görünmüyor.

Bunun en önemli nedenlerinden biri, kullanıcı deneyiminin hâlâ “ikincil araç” algısından çıkamamış olması. Birçok kullanıcı Gemini’yi denese de, ana üretim ve araştırma aracı olarak ChatGPT’ye geri dönüyor.

Listede düşük paya sahip görünse de Claude, özellikle yazılım geliştiriciler ve kodlama odaklı kullanıcılar arasında ciddi bir itibara sahip. Kod okuma, uzun dosyalarla çalışma ve hata ayıklama konularında Claude’u tercih eden kullanıcı sayısı azımsanmayacak düzeyde.

Ancak Claude’un daha sınırlı pazarlama stratejisi ve genel kullanıcıya hitap eden özelliklerde geri planda kalması, toplam pazar payını sınırlıyor.

Önümüzdeki dönemde ne olabilir?

Mevcut tablo, yapay zeka pazarında kısa vadede büyük bir lider değişimi beklenmemesi gerektiğini gösteriyor. Ancak fiyat politikaları, regülasyonlar ve yapay zeka entegrasyonlarının işletim sistemlerine daha derinlemesine girmesi, orta vadede dengeleri kısmen değiştirebilir.

Yine de bugün itibarıyla hem Türkiye’de hem de dünyada, yapay zeka denildiğinde kullanıcıların aklına ilk gelen araç hâlâ açık ara ChatGPT.

