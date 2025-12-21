Galaxy Z Flip 8, henüz resmi olarak tanıtılmadan önce kritik bir detayla gündeme oturdu. Samsung’un yeni nesil işlemci planları, katlanabilir telefon pazarında dengeleri yeniden kuracak gibi görünüyor. Peki Z Flip 8 işlemcisi ne olacak?

Galaxy Z Flip 8 işlemcisi ortaya çıktı!

Galaxy Z Flip 8, gelen son raporlara göre Samsung’un yeni amiral gemisi yonga seti Exynos 2600 ile piyasaya çıkacak. Galaxy S26 serisinin bazı modellerinde kullanılması beklenen bu işlemcinin, yaz aylarında tanıtılması planlanan Z Flip 8’de yer alması Samsung cephesinde sürpriz olarak değerlendirilmiyor. Geçtiğimiz yıl Exynos 2500’ün yalnızca Flip 7 modelinde kullanılması, bu yaklaşımın devam ettiğini gösteriyor.

Galaxy Z Flip 8 için bu tercih, doğrudan maliyet dengeleriyle ilişkili. Samsung’un, Z Fold 8 işlemcisi tarafında Qualcomm’un en güçlü çözümü olan Snapdragon 8 Elite Gen 5’i kullanmaya devam edeceği belirtiliyor. Ancak Flip serisi, daha ulaşılabilir fiyat etiketiyle konumlandırıldığı için bu seviyede pahalı bir işlemci uzun vadede sürdürülebilir görünmüyor. Z Flip 8’in bu nedenle Exynos tarafına yönelmesi stratejik bir karar olarak öne çıkıyor.

Galaxy Z Flip 8 işlemcisi Exynos 2600’ün en dikkat çekici özelliği, dünyanın ilk 2nm akıllı telefon işlemcisi olması. Yeni üretim süreci sayesinde önceki nesle kıyasla CPU tarafında yüzde 39, GPU hesaplama gücünde ise iki kata varan artış vadediliyor. Bunun yanı sıra Z Flip 8, yüzde 50 daha yüksek ışın izleme performansı ve yüzde 113’e varan yapay zekâ gücüyle donanım tarafında ciddi bir sıçrama yapabilir.

Galaxy Z Flip 8, Türkiye pazarı açısından değerlendirildiğinde Exynos 2600 tercihi fiyat dengesini korumak adına kritik bir rol oynayabilir. Kur ve vergi oranları düşünüldüğünde, Samsung’un bu hamlesi Flip serisini daha erişilebilir tutma çabasının bir parçası olarak okunuyor.

