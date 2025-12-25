Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla, Türkiye’nin yapay zekâ altyapısı ve ekosistemi için önemli adımlar atıldı. Alınan kararlar, hem sivil hem de kamu tarafında yapay zekâ çalışmalarının daha koordineli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini hedefliyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Millî Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk alanı genişletildi.

Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda faaliyet gösteren Millî Teknoloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren “Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü” adıyla çalışmalarını sürdürecek. Yeni yapı, Türkiye’nin veri, bulut bilişim ve yapay zekâ alanlarındaki stratejik hedeflerine odaklanacak.

Genel Müdürlük, ülkedeki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısının geliştirilmesine yönelik politika ve stratejiler oluşturacak. Bu kapsamda veri merkezlerine ilişkin kriterler ve standartlar belirlenecek, belgelendirme ve yetkilendirmeye yönelik düzenlemeler yapılacak.

Yapay zekâ için veri, altyapı ve insan kaynağı odağı

Yeni yapı, yapay zekâ teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda yapay zekâ alanında ulusal politika ve stratejiler oluşturulacak, veri ve altyapı kapasitesi artırılacak.

Aynı zamanda girişimler ve Ar-Ge faaliyetleri desteklenecek, gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve uluslararası iş birlikleri geliştirilecek. Kamudaki yapay zekâ çalışmalarına katkı sağlanarak ulusal ölçekte yönetişim ve koordinasyon güçlendirilecek.

Kamuda yapay zekâ için ayrı yapı: Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kurulan Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü ise doğrudan kamuda yapay zekâ uygulamalarına odaklanacak. Bu birim, kamuda yapay zekâya yönelik mevzuat çalışmalarını yürütecek ve ulusal politika, strateji ve eylem planlarının hazırlanmasına katkı sağlayacak.

Ayrıca ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelerle uyumlaştırılması ve yapay zekâ ekosisteminin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde aktif rol üstlenecek.

Veri yönetişimi ve ortak veri altyapısı öne çıkıyor

Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü’nün bir diğer önemli görevi, dijital devlet ve kamuda yapay zekâ kullanımına ilişkin veri yönetişimi olacak. Verinin oluşturulmasından saklanmasına ve yok edilmesine kadar tüm süreci kapsayan ilke, usul ve standartlar belirlenecek.

Kamuda yapay zekâ uygulamalarına öncülük edecek olan birim, ortak veri alanı altyapısını hayata geçirecek. Uygulamalarda kullanılacak verilerin kalite kriterleri ve standartları belirlenecek, bu standartlara uygunluk sağlanacak.

Hedef yapay zekâda öncü ülkeler arasında yer almak

Kamu, akademi ve özel sektör paydaşlarıyla güçlü bir koordinasyon içinde yürütülecek çalışmalarla, Türkiye’nin yapay zekâ alanında öncü ülkelerden biri olması hedefleniyor. Yeni kurumsal yapı, bu hedef doğrultusunda uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yol haritası oluşturmayı amaçlıyor.

