iPhone Fold, uzun süredir beklenen Apple hamlesi olarak artık somutlaşmaya başladı. Seri üretime yaklaşıldığı ve prototiplerin test aşamasına geçtiği konuşulurken, sızdırılan ilk detaylar beklentileri ne kadar karşılıyor? İlk bilgiler, bu modelin herkese hitap etmeyebileceğini düşündürüyor.

iPhone Fold kalınlığı ve ağırlığı ortaya çıktı!

iPhone Fold, ortaya çıkan son sızıntılara göre katlanmış halde yaklaşık 9,5 ila 10 mm kalınlığa sahip olacak. Cihazın ağırlığının ise 255 gram seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bu değerler, Apple’ın katlanabilir formda daha kompakt bir yapı sunmak yerine daha muhafazakâr bir tasarım tercih ettiğini gösteriyor.

Katlanabilir iPhone, bu ölçülerle doğrudan rakipleriyle karşılaştırıldığında dezavantajlı bir konuma düşüyor. Özellikle Samsung Galaxy Z Fold 7’nin 8,9 mm kalınlık ve 215 gram ağırlık sunması, Apple’ın donanım tarafında geriden geldiği yorumlarını beraberinde getiriyor. Katlanabilir telefon pazarında milimetreler ve gramlar önemliyken, bu fark kullanıcıların gözünden kaçmıyor.

Katlanabilir iPhone, yalnızca fiziksel ölçüleriyle değil, tasarım detaylarıyla da tartışılıyor. Gelen bilgilere göre Apple, katlanabilir ekran tarafında hâlâ belirgin bir katlanma iziyle karşı karşıya olabilir. Bu durum, estetik beklentisi yüksek kullanıcılar için soru işaretleri yaratıyor ve Apple’ın neden bu pazara geç girdiğini yeniden gündeme taşıyor.

iPhone Fold, Türkiye açısından değerlendirildiğinde ise daha niş bir kitleye hitap edecek gibi duruyor. Vergiler ve kur etkisiyle fiyatın oldukça yukarı çıkması beklenirken, bu modelin daha çok teknoloji meraklıları ve koleksiyon değeri arayan kullanıcılar tarafından tercih edilmesi olası görünüyor.

iPhone Fold, teknik verilerle değil marka gücüyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Apple’ın geçmişte donanım yarışını kaybedip satışlarda öne geçtiği birçok örnek bulunuyor. Bu nedenle katlanabilir iPhone’un rakiplerinden zayıf olması, ticari başarıyı mutlaka engelleyecek anlamına gelmiyor.

Katlanabilir iPhone hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Apple’ın katlanabilir telefon pazarına bu şekilde girmesi sizce doğru bir strateji mi?