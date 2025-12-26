Epic Games, yılbaşı dönemine girilirken ücretsiz oyun kampanyasının temposunu artırmış durumda. Aralık ayı boyunca her gün yenilenen gizemli oyunlar, Türkiye’deki oyuncular tarafından yakından takip ediliyor. Peki Epic Games yılbaşı kampanyası 26 Aralık yeni ücretsiz oyunu hangisi?

Epic Games yılbaşı özel yeni ücretsiz oyunu açıklandı! (26 Aralık)

Epic Games, yılbaşına özel gizemli oyun kampanyası kapsamında 25-26 Aralık tarihleri için ücretsiz sunulacak yapımı resmen erişime açtı. Kampanyanın bu ayağında, normal şartlarda ücretli olarak satılan Disco Elysium – The Final Cut, kısa süreliğine ücretsiz olarak oyuncuların kütüphanesine eklenebiliyor.

Aralık ayı sonuna kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Epic Store, her gün farklı bir oyunu ücretsiz sunmayı sürdürüyor. 25 Aralık hediyesi olarak sunulan Disco Elysium – The Final Cut, Türkiye saatiyle 26 Aralık 19.00’a kadar kütüphaneye eklenebilecek. Bu süre içinde eklenen oyun, kampanya sona erdikten sonra da kalıcı olarak kullanıcı hesabında kalmaya devam edecek.

Disco Elysium – The Final Cut oyunu konusu nedir?

Epic Games kullanıcılarının yakından tanıdığı yapım, orijinal oyunun genişletilmiş ve geliştirilmiş sürümü olarak öne çıkıyor. Disco Elysium – The Final Cut, ek görevler, tam seslendirme desteği ve teknik iyileştirmelerle birlikte sunuluyor. Ayrıca oyunun Türkçe dil desteğine sahip olması, Türkiye’deki oyuncular için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.



ZA/UM tarafından geliştirilen ve 2019 yılında büyük ses getiren yapım, rol yapma türünü alışılmışın dışında bir anlatımla ele alıyor. Epic Store üzerinden ücretsiz sunulan bu versiyon, savaş mekaniklerinden çok diyaloglara, karakter gelişimine ve oyuncu kararlarının sonuçlarına odaklanıyor. Oyun, uzun yıllar süren bir savaşın ardından yaralarını sarmaya çalışan bir şehirde geçen karmaşık bir cinayet soruşturmasını merkezine alıyor.

Epic Store ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games Store’a giriş yapın.

Ana sayfadaki “Ücretsiz Oyunlar” bölümüne gidin.

İlgilendiğiniz oyunu seçip “Yükle” butonuna tıklayın.

Hesabınızla giriş yaptıysanız oyun otomatik olarak kütüphaneye eklenir.

Eklediğiniz oyun süresiz olarak size ait olur.

Epic Store yılbaşı kampanyası sayesinde oyuna ücretsiz erişim imkânı sunulması, özellikle hikâye odaklı RPG deneyimlerini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat olarak görülüyor. Yılbaşı dönemi boyunca benzer sürprizlerin devam etmesi beklenirken, kampanyanın ilerleyen günlerinde hangi oyunların ücretsiz olacağı şimdiden merak konusu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic Store yılbaşı kampanyasında ücretsiz sunulan Disco Elysium – The Final Cut sizce doğru bir tercih mi, yoksa farklı bir oyun mu görmek isterdiniz?