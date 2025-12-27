Epic Games, yılbaşında oyuncuları sevindiren bir hamle daha yaptı. Bugün Epic Games Store’da sınırlı süreyle ücretsiz hale getirilen oyun We Were Here Together oldu. Normalde ücretli bir oyun olan bu yapım, 27 Aralık tarihine kadar ücretsiz oldu. İşte yeni Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunu.

Yeni Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunu We Were Here Together oldu

Yılbaşı döneminde Epic’in ücretsiz oyunları arasına giren We Were Here Together, özellikle arkadaşla oynanan co-op (iş birliği) deneyimini seven oyuncuların ilgi odağı oluyor. Epic Games Store’da We Were Here Together, normal şartlarda 178 TL’ye satılıyor.

“We Were Here Together”, iki oyuncunun birlikte çözmesi gereken bulmacalarla dolu bir CO-OP macera oyunu. Hikâye, Antarktika’nın gizemli bölgelerinde geçiyor ve oyuncular iki ayrı karakteri kontrol ediyor. Ana fikir, karakterlerin farklı bölgelerde ilerlerken birbirleriyle sesli iletişim kurup ipuçlarını paylaşarak bulmacaları çözmesi üzerine kuruluyor.

Oyun tek başına oynanamıyor; mutlaka bir arkadaşla beraber çevrim içi olarak deneyimlenmesi gerekiyor. Her oyuncu farklı bilgi ve sorumluluklara sahip olduğundan, iletişim ve takım çalışması temel oynanış dinamiği.

We Were Here Together sistem gereksinimleri neler?

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-2300 veya AMD FX-4350

Intel Core i5-2300 veya AMD FX-4350 RAM: 4 GB

4 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 10 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Windows 10 / Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1600 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 10 GB boş alan (SSD önerilir)

Ücretsiz kampanya ne zamana kadar?

Epic Games’in yılbaşı ücretsiz oyun kampanyasında We Were Here Together, Türkiye saatiyle 27 Aralık saat 17:00’a kadar mağazada ücretsiz olarak sunuluyor. Bu bağlantı ile oyuna ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu sürenin ardından oyun tekrar ücretli hâle dönecek.

Oyunu ücretsiz almak isteyenler, belirtilen saat dilimi içinde Epic Games Store hesabına giriş yaparak oyunu kalıcı olarak kütüphanelerine ekleyebilecek.

İlginizi Çekebilir: Call of Duty yaratıcısı Vince Zampella hayatını kaybetti!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? We Were Here Together’ı ücretsiz alacak mısınız? Sizce yılbaşı kampanyalarında en iyi ücretsiz oyunlar neler oldu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!