Türkiye, uzay teknolojilerinde vites büyüterek gözünü derin uzaya dikti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da gerçekleştirilen SAHA 2026 kapsamında yaptığı açıklamalarda, yerli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin 2027 yılında büyük bir sınav vereceğini duyurdu. Savunma sanayiindeki birikimin uzay projelerine aktarıldığı bu süreçte, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı bir üst seviyeye taşınacak. Peki Türkiye Ay misyonu ile derin uzayda nasıl bir teknolojik üstünlük hedefliyor?

Türkiye Ay misyonu ve milli hibrit motor teknolojisi

Türkiye Ay misyonu için belirlenen 2027 takvimi, sadece bir gök cismine ulaşma çabası değil, aynı zamanda milli teknolojilerin tescillenmesi anlamına geliyor. Bakan Kacır, Türkiye’nin kendi üretimi olan milli hibrit roket motorunu ateşleyerek Ay’a erişeceğini belirtti. Bu hamleyle Türkiye, söz konusu teknolojiyi derin uzayda kullanan ve bu teknolojiye operasyonel bir geçmiş kazandıran ilk ülke olmayı hedefliyor. Hibrit motorlar, katı yakıtın güvenliği ile sıvı yakıtın kontrol edilebilirliğini birleştirmesiyle modern uzay taşımacılığında verimli bir alternatif sunuyor.

Küresel uzay ekonomisinin yıllık 600 milyar doları aştığını hatırlatan Kacır, bu rakamın kısa sürede 1 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda Türkiye, sadece kendi uydularını yapan değil, aynı zamanda dünyaya yüksek katma değerli uzay hizmetleri sunan bir aktöre dönüşmek istiyor. Özellikle uyduların yörünge transferini gerçekleştirebilecek uzay araçlarının geliştirilmesi, Türkiye’yi bu büyüyen pazarda ticari bir oyuncu haline getirebilir.

Savunma sanayiinde yakalanan ihracat başarısının uzay teknolojilerine de yansıtılması planlanıyor. İMECE 2 ve İMECE 3 görüntüleme uydularıyla çözünürlük kabiliyetinin artırılması hedeflenirken, Türksat 7A için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. SAHA 2026 etkinliğinde vurgulandığı üzere, Türkiye’nin en büyük avantajı kritik bileşenleri dışarıdan tedarik etmek yerine derin kabiliyetler biriktirerek kendi bünyesinde geliştirmesi oluyor.

Bağımsız erişim için Somali Uzay Limanı inşa ediliyor

Uzay çalışmalarında tam bağımsızlığın yolu, uyduları kendi topraklarından veya kontrolündeki tesislerden fırlatabilmekten geçiyor. Bakan Kacır, Milli Uzay Programı çerçevesinde Somali’de bir uzay limanı inşasına başlandığını açıkladı. Halihazırda yerli uyduların yabancı roketlerle uzaya gönderilmesi zorunluluğu, bu yeni altyapı yatırımıyla sona erecek. Roketsan öncülüğünde yürütülen roket projeleri, Türkiye’nin kendi uydusunu kendi fırlatma sistemleriyle yörüngeye oturtmasına imkan tanıyacak.

Somali’deki tesisin inşası, sadece Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, maliyet etkin çözümler arayan küresel pazarın taleplerine de yanıt verecek. Bu stratejik adım, Türkiye’yi dünya üzerindeki sayılı fırlatma merkezlerinden birinin işletmecisi konumuna yükseltebilir. Türkiye Ay misyonu için gerekli olan fırlatma kapasitesinin bu tesislerle desteklenmesi, derin uzay hedeflerinin sürdürülebilirliğini garanti altına alacak.

Teknolojik gelişimin merkezi olarak ise ODTÜ ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliğiyle bir Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluyor. Bu bölge, savunma sanayisindeki ekosistemin bir benzerini uzay sanayisinde oluşturmayı amaçlıyor. İnsanlı uzay misyonlarının devam edeceği ve bilimsel araştırmalar yoluyla uluslararası projelerde daha aktif rol alınacağı da paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.

SAHA 2026 fuarının ikinci gününde stratejik ortaklıklar için imzalar da atıldı. Bakan Kacır’ın himayesinde gerçekleşen törende şu anlaşmalar sağlandı:

Gezgin-1 ve Mikro Uydu projeleri için TÜBİTAK UZAY, ROKETSAN, POLOPTECH, NAUM Technology, Düzce Teknopark, VisionX iş birliği.

“UYDU-2025” Rekabet Öncesi İş Birliği Projeleri kapsamında Türk Telekom ve Plan-S arasında imzalanan protokol.

Bu iş birlikleri, uydu teknolojilerinden yer istasyonlarına kadar geniş bir yelpazede yerli sanayinin payını artırmayı hedefliyor. Özellikle düşük yörünge uydu takımları ve haberleşme altyapıları konusunda özel sektör ile kamu arasındaki sinerji, 2027 hedeflerinin temel taşıyıcısı olacak.

Hibrit roket motoru nedir?

Hem katı hem de sıvı yakıt bileşenlerini aynı sistemde kullanan bir itki teknolojisidir. Genellikle katı bir yakıtın üzerine sıvı bir oksitleyicinin püskürtülmesiyle çalışır; bu yapı sayesinde motor istenildiği zaman durdurulup yeniden çalıştırılabilir ve patlama riski geleneksel sistemlere göre daha düşüktür.

