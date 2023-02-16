Ülkemizde geçen hafta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki sarsıcı deprem 11 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Depremlerin açtığı yaraları daha hızlı sarmak adına Türkiye’de ve hatta dünyanın dört bir yanında bulunan insanlar seferber oldu. Sarsıntıların yaşandığı ilk günden bu yana birçok vatandaş maddi olarak elinden gelen tüm yardımı deprem bölgesine iletti. Bu yardımları arttırmak ve ülke geneline yaymak isteyen 8 büyük televizyon kanalı ise dün Türkiye Tek Yürek isimli bir ortak canlı yayın ile milyarlar topladı.

Geçtiğimiz gece Türkiye’nin önde gelen 8 büyük ulusal kanalı Star TV, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, FOX, TRT ve Kanal 7 iş, spor ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle ortak bir canlı yayın gerçekleştirdi. Canlı yayın, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremin verdiği acıları en aza indirmek amacıyla toplanan bir bağış kampanyasının ön yüzü oldu. Kızılay ve AFAD kuruluşlarına aktarılacak bağış dün gece 100 Milyar TL‘nin üstüne çıktı.

Türkiye Tek Yürek Olarak Milyarlar Topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla gündeme gelen Türkiye Tek Yürek isimli ortak canlı yayını 15 Şubat günü saat 20.00’de 8 büyük ulusal kanal tarafından gerçekleştirildi. Yapılan canlı yayında bulunan tüm kanallarda iş, spor ve sanat dünyasının ünlü isimleri deprem bölgesine yapılacak bağış için çağrılarda bulundu. Yayın gecesi vatandaşlar Hem SMS yoluyla sabit bir yardım miktarı gönderebilirken, daha farklı değerlerde bağış yapmak isteyenler de kampanya sahiplerine kolayca ulaştı. Böylece söz konusu yayın, bir gece de 118 milyar 609 milyon 214 bin TL bağış topladı.

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Türkiye Tek Yürek Kampanyasına Nasıl Bağış Yapılır ?

Dün gece gerçekleşen yayından son bulsa bile kampanya hala devam ediyor. İçinde birçok yardım seçeneği bulunduran kampanyaya bağış yapmanın en kolay yolu SMS üzerinden geçiyor. TEKYÜREK yazıp 5668‘e mesaj göndererek AFAD kuruluşuna, 2668 numaralarını tuşlayaraksa Kızılay derneğine 50 TL yardım gönderebilirsiniz. Bununla beraber 0212 707 01 00 numarasını arayarak da bağışta bulunabilirsiniz.