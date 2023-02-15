Ülke olarak deprem gerçeğini tekrardan en acı şekilde hatırladık. HWP ailesi olarak yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.
Deprem nedeniyle gerçekleştirilen ortak yayında deprem bölgesi olan 11 il için yardım toplanıyor. Bu yardımlar arasında en çok dikkat çeken “Yeni Çamoluk Otomotiv” şirketinin 50 milyar TL değerinde bir bağış yapması oldu. Şirketi daha önce hiç duymayan vatandaşlar Google’da arama yaptıktan sonra şu fotoğraf ile karşılaştılar:
İşletmenin büyüklüğüne bakıldığı zaman 50 milyar TL bağış yapabilecek bir işletme gibi durmuyor. Nitekim saat 23 sularına yaklaşırken canlı yayında bu miktarın 50 milyar TL değil 50 bin TL olduğu açıklandı. Şirket sahibi şahıs eski para birimi ile beyanda bulunmasından mütevellit ufak bir karışıklık yaşanmış.
Bunun yanı sıra yayında toplanan bazı bağışlar şu şekilde:
- Zirve Holding: 700 milyon TL
- Türk Telekom: 2 milyar TL
- Borsa İstanbul: 2 milyar TL
- Nihat Hatipoğlu: 200 bin TL
- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik: 2 milyar TL
- Cengiz Holding: 2,5 milyar TL
- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: 200 bin TL
- Depremde çok sayıda yakınını kaybeden ve ismini vermek istemeyen bir iş insanı: 50 milyon TL
- Zorlu Holding: 30 milyon TL
- Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı: 50 milyon TL
- Avrupa Konutları-Artaş Grubu: 20 milyon TL
- BİLFEN Okulları: 1 milyon TL
- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Memur-Sen’a bağlı sendikalar olarak 10 milyon TL
- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: konfederasyon olarak tüm çalışanların birer maaş ve konfederasyon yönetim kurulu olarak ayrıca 10 milyon TL
- Avrupa Müzik: 500 bin TL
- Filli Boya: 10 milyon 250 bin TL
- Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı Emre Konuk: 1 milyon TL
- Gülle Tekstil: 1 milyon TL
- TMSF: 2 milyar TL
- Halkbank: 7 milyar TL
- Turkcell: 3,5 milyar TL
- DAP Yapı: 10 milyon TL
- Vakıfbank: 12 milyar TL
- Ziraat Bankası: 20 milyar TL
- Kalyon Holding: 950 milyon TL
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bir maaş
- Erbil Aşkan: 1 milyon TL
- Muhammet Fatih Pehlivan: 1 milyon TL
- İş adamı Kenan Kıran ve ortağı Mehmet Şerifoğlu: 1 milyon TL
- Merkez Bankası: 30 milyar TL
- Eti Gıda: 10 milyon TL
- Ölmez Madencilik:10 milyon TL
- Baykar Teknoloji: 2 milyar TL
- Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: 1 milyon 250 bin TL
- Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: 20 milyon TL
- Özdilek Holding: 20 milyon TL
- Oyuncu Selin Ciğerci: 2 milyon TL
- Boyner Grup: 50 milyon TL bağışladı.
- THY: 2 milyar TL
- Vitamin Gübre Tarım Anonim Şirketleri: 10 milyon TL
- Eski Başbakan Tansu Çiller: 1 milyon TL
- Serdar Tokdemir: 1 milyon TL
- Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi: Birer maaş
- Bülent Cihantimur: 1 milyon TL
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 3 maaş + 1 maaş
- İpek Salça Çelenlioğlu Gıda: 1 milyon TL
- Ziraat Katılım: 1 milyar TL
- GKN Kargo: 1 milyon TL
- İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Eşiyle birlikte bir maaşını bağışladı.
- Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: 7 milyon TL
- Doğuş Holding: 500 milyon TL
- Yapı Kredi: 580 milyon TL
- Maher Holding: 3 milyon TL