Ülke olarak deprem gerçeğini tekrardan en acı şekilde hatırladık. HWP ailesi olarak yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

Deprem nedeniyle gerçekleştirilen ortak yayında deprem bölgesi olan 11 il için yardım toplanıyor. Bu yardımlar arasında en çok dikkat çeken “Yeni Çamoluk Otomotiv” şirketinin 50 milyar TL değerinde bir bağış yapması oldu. Şirketi daha önce hiç duymayan vatandaşlar Google’da arama yaptıktan sonra şu fotoğraf ile karşılaştılar:

İşletmenin büyüklüğüne bakıldığı zaman 50 milyar TL bağış yapabilecek bir işletme gibi durmuyor. Nitekim saat 23 sularına yaklaşırken canlı yayında bu miktarın 50 milyar TL değil 50 bin TL olduğu açıklandı. Şirket sahibi şahıs eski para birimi ile beyanda bulunmasından mütevellit ufak bir karışıklık yaşanmış.

Bunun yanı sıra yayında toplanan bazı bağışlar şu şekilde:

Zirve Holding: 700 milyon TL

Türk Telekom: 2 milyar TL

Borsa İstanbul: 2 milyar TL

Nihat Hatipoğlu: 200 bin TL

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik: 2 milyar TL

Cengiz Holding: 2,5 milyar TL

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: 200 bin TL

Depremde çok sayıda yakınını kaybeden ve ismini vermek istemeyen bir iş insanı: 50 milyon TL

Zorlu Holding: 30 milyon TL

Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı: 50 milyon TL

Avrupa Konutları-Artaş Grubu: 20 milyon TL

BİLFEN Okulları: 1 milyon TL

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Memur-Sen’a bağlı sendikalar olarak 10 milyon TL

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: konfederasyon olarak tüm çalışanların birer maaş ve konfederasyon yönetim kurulu olarak ayrıca 10 milyon TL

Avrupa Müzik: 500 bin TL

Filli Boya: 10 milyon 250 bin TL

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı Emre Konuk: 1 milyon TL

Gülle Tekstil: 1 milyon TL

TMSF: 2 milyar TL

Halkbank: 7 milyar TL

Turkcell: 3,5 milyar TL

DAP Yapı: 10 milyon TL

Vakıfbank: 12 milyar TL

Ziraat Bankası: 20 milyar TL

Kalyon Holding: 950 milyon TL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bir maaş

Erbil Aşkan: 1 milyon TL

Muhammet Fatih Pehlivan: 1 milyon TL

İş adamı Kenan Kıran ve ortağı Mehmet Şerifoğlu: 1 milyon TL

Merkez Bankası: 30 milyar TL

Eti Gıda: 10 milyon TL

Ölmez Madencilik:10 milyon TL

Baykar Teknoloji: 2 milyar TL

Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: 1 milyon 250 bin TL

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: 20 milyon TL

Özdilek Holding: 20 milyon TL

Oyuncu Selin Ciğerci: 2 milyon TL

Boyner Grup: 50 milyon TL bağışladı.

THY: 2 milyar TL

Vitamin Gübre Tarım Anonim Şirketleri: 10 milyon TL

Eski Başbakan Tansu Çiller: 1 milyon TL

Serdar Tokdemir: 1 milyon TL

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi: Birer maaş

Bülent Cihantimur: 1 milyon TL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 3 maaş + 1 maaş

İpek Salça Çelenlioğlu Gıda: 1 milyon TL

Ziraat Katılım: 1 milyar TL

GKN Kargo: 1 milyon TL

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Eşiyle birlikte bir maaşını bağışladı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: 7 milyon TL

Doğuş Holding: 500 milyon TL

Yapı Kredi: 580 milyon TL

Maher Holding: 3 milyon TL