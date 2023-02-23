Xiaomi‘nin bağımsız alt markası olan POCO yenilikleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Xiaomiui tarafından hazırlanan bir rapora göre, POCO F5 yakında bir Redmi telefonun yeniden markalanmış bir versiyonu olarak gelebilir.

23049PCD8G model numarasına sahip bir Poco akıllı telefon, yakın zamanda Singapur’un IMDA yetkilisi tarafından onaylandı. Cihazın yaklaşmakta olan POCO X5 GT telefon olduğu düşünülüyordu. Bununla birlikte, yayın tarafından tespit edilen cihazın IMEI veri tabanı listesi, piyasaya çıktığında cihazın POCO F5 olarak adlandırılacağını ortaya koyuyor.

Raporlar, Redmi’nin Çin’de Mart ayı sonuna kadar Redmi Note 12 Turbo adlı yeni bir telefonu piyasaya sürebileceğini ortaya koydu. Cihaz, MIIT ve 3C gibi Çin sertifikasyon sitelerinin veritabanlarında 23049RAD8C model numarasıyla tespit edildi. Note 12 Turbo ve POCO F5’in model numaraları arasındaki benzerlikler, F5’in Çin’e özel Note 12 Turbo’nun küresel bir versiyonu olabileceğini gösteriyor.

POCO F5’in Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olması muhtemel görünüyor. Snapdragon 7+ Gen 1 destekli cihaz, 12 GB‘a kadar LPDDR4x RAM‘e sahip olabilir. Cihazın en yüksek varyantı 512 GB UFS 3.1 depolama sunabilir.

Telefon, 67W hızlı şarjı destekleyen 5.500mAh batarya ile gelebilir. Cihazın kamera özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Ayrıca bir IR blaster ve bir lineer motor ile geldiği söyleniyor.

Yakın tarihli bir rapora göre , POCO F5’in seri üretimi geçen ay Avrupa ve Asya’da başladı. Dolayısıyla 2023’ün ilk çeyreğinde farklı pazarlarda lanse edilebilecek gibi görünüyor.

Birden fazla sertifika platformunda tespit edilen 23013PC75G model numaralı POCO telefon, küresel pazarda POCO F5 Pro olarak piyasaya sürülecek . Sadece Çin’de bulunan Redmi K60’ın yeniden markalanmış bir versiyonu olması muhtemel görünüyor.

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Bu nedenle, 6.67 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli AMOLED ekran, Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti, 12 GBLPDDR5 RAM, 512 GB UFS 3.1 depolama ve 67W şarjlı 5.000 mAh kapasiteli batarya Pro modelinde yer alacak. Ayrıca telefonda 16 Megapiksel ön kamera da bulunacak. Arka bölümünde ise bizi 64 Megapiksel + 8 Megapiksel (ultra geniş) + 2 Megapiksel (derinlik) üçlü kamera ünitesi karşılayacak.