Xiaomi’nin özellikle X3 ailesiyle Türkiye’de oldukça sevilen serisi X5 Pro ve X5 ile devam ediyor. POCO X5 Pro’nun ardınan elimize ulaşan POCO X5’in de kutu açılışını yapıyoruz.
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İçindekiler
POCO X5 KUTU AÇILIŞI | Neler Sunuyor?
Not: Bu videodaki POCO X5 modeli, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
POCO X5 özellikleri;
- Boyut: 165,9 x 76,2 x 8 mm
- Ağırlık: 189 gram
- Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G
- Grafik: Adreno 619
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 256 GB UFS 2.2
- Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Bağlantı: NFC, Wi-Fi 5, BT 5.1
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 33 Watt
- Fiyat: 9.499 TL
ÖNEMLİ NOT:
6 Şubat 2023 sabahı 04:17’de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7,7; 13:24’te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis’te büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde 40 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Hardware Plus ailesi olarak depremin üzüntüsünü halen yaşıyoruz. Ancak, bir teknoloji kanalı olarak hem yenilikleri anlatmak hem de televizyon kanalları ve sosyal mecralarda gördüğümüz üzüntü verici içerikleri bir nebze olsun hafifletmek, insanların farklı içerikleri de görerek gündemden uzaklaşmak adına videolarımıza devam etme kararı aldık.
Tekrar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve baş sağlığı diliyoruz.
Saygılarımızla…