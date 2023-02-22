Xiaomi’nin özellikle X3 ailesiyle Türkiye’de oldukça sevilen serisi X5 Pro ve X5 ile devam ediyor. POCO X5 Pro’nun ardınan elimize ulaşan POCO X5’in de kutu açılışını yapıyoruz.

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Not: Bu videodaki POCO X5 modeli, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

POCO X5 özellikleri;

Boyut: 165,9 x 76,2 x 8 mm

165,9 x 76,2 x 8 mm Ağırlık: 189 gram

189 gram Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz

6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Qualcomm Snapdragon 695 5G Grafik: Adreno 619

Adreno 619 Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB UFS 2.2

256 GB UFS 2.2 Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Bağlantı: NFC, Wi-Fi 5, BT 5.1

NFC, Wi-Fi 5, BT 5.1 Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 33 Watt

33 Watt Fiyat: 9.499 TL

ÖNEMLİ NOT:

6 Şubat 2023 sabahı 04:17’de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7,7; 13:24’te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis’te büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde 40 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hardware Plus ailesi olarak depremin üzüntüsünü halen yaşıyoruz. Ancak, bir teknoloji kanalı olarak hem yenilikleri anlatmak hem de televizyon kanalları ve sosyal mecralarda gördüğümüz üzüntü verici içerikleri bir nebze olsun hafifletmek, insanların farklı içerikleri de görerek gündemden uzaklaşmak adına videolarımıza devam etme kararı aldık.

Tekrar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve baş sağlığı diliyoruz.

Saygılarımızla…