Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otonom drone koridoru için çalışmaları başlattıklarını ve oluşturulacak güzergahın Avrupa’nın sayılı otonom drone koridorlarından olacağını belirtti. Türkiye drone ülkesi olma yolunda ilk adımı attı.

Türkiye Otonom Drone Koridoru Çalışmalarına Başlıyor

Bakan Uraloğlu, birçok ülkenin havayollarına sonradan katılan amatör İHA ve drone‘lar konusunda yeni düzenlemeler hazırlamaya başladığını belirterek Türkiye’deki çalışmaları sıralandırdı. Uraloğlu, Türkiye’deki düzenlemenin yerli ve milli teknolojilerle Avrupa’nın sayılı otonom drone koridorunu hayata geçirerek İHA ve drone’ların uygunsuz uçuşlarının önüne geçmekle kalmayacağını, aynı zamanda takip ve trafik yönetim sisteminin de getirileceğini aktardı.

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İnsansız Hava Aracı (İHA) ve drone’lara özel bir hava koridoru oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü‘ne kayıtlı toplam 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 insansız hava aracı bulunduğunu belirterek, bakanlık olarak temel hedeflerinin ulaşımın her modunda güvenli ulaşımı sağlamak olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, açıklamasında “Karada araçlar, havada uçaklar ve denizde gemiler için nasıl belirli güzergahlar ve yollar oluşturuyorsak, dünyada ve ülkemizde son zamanlarda kullanımı oldukça artan İHA ve drone’lar için de şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmesini sağlayacak hava koridorları ve güzergahlar oluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

İnsansız Hava Araçları İçin Yeni Düzenlemeler

Bakan Uraloğlu, birçok ülkenin insansız hava araçları konusunda yeni düzenlemeler hazırladığını belirtti. Sivil Havacılıkta önemli bir alan yaratan insansız hava araçlarının askeri, güvenlik, istihbarat, tarım, kargo, gümrük işlemleri, orman yangınlarıyla mücadele, sivil ve ticari uçuşlar gibi farklı amaçlarla kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

Uraloğlu, yerli ve milli teknolojilerle getirecekleri yeni sistemle uygunsuz uçuşların önüne geçerek hassas bölgelerde güvenlik zafiyeti oluşmamasını ve özel yaşamın gizliliğini korumayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, yeni sistem ile operatörler mobil uygulamalar üzerinden uçuş izni alma ve hava sahası bilgilerini görme gibi imkanlara sahip olacaklar.

Bir kontrol mekanizması ihtiyacının tüm ulaşım modlarında olduğu gibi İHA ve drone’lar için de gerekliliğine değinen Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yeni sivil havacılık modelleri üzerinde çalışmalar yaptığını söyledi. Bu tarz hava araçları için takip ve trafik yönetim sisteminin İHA’ların mevcut hava sahasına entegrasyonunu sağlayacağını belirtti.

Havadaki araçların sistem bilgileri, konum, irtifa, hız, pilot bilgileri canlı olarak havacılık kontrol merkezine iletilecek ve kayıt altına alınacak. Bu sayede trafik yönetimi ve uçuş izinleri tek bir merkezden hızlı, kolay, emniyetli bir şekilde gerçekleşecek.

Bakan Uraloğlu, belirlenen güzergahlarda bu tarz araçların arıza, pil bitmesi ya da olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmasına karşı güzergah üzerinde tamir istasyonları kurmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye’nin insansız hava araçları konusundaki bu çalışmaları sizce hızlanmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!