Dünyanın en değerli şirketi artık Microsoft değil. Uzun zamandır oyun camiasında grafik yongalarıyla tanınan Nvidia, şu anda dünyanın en değerli halka açık şirketi konumunda. Yonga üreticisinin hisseleri Salı günü %3.6 artarak şirketin piyasa değerini 3.34 trilyon dolara yükseltti ve Microsoft’u geride bıraktı. Microsoft’un piyasa değeri ise şu anda 3.32 trilyon dolar seviyesinde. En değerli şirket Nvidia oldu.

En Değerli Şirket Nvidia Oldu: Microsoft ve Apple Şaşkın!

Bu ayın başlarında Nvidia değeri, ilk kez 3 trilyon dolara ulaştı ve Apple’ı geçti. Nvidia hisseleri bu yıl şimdiye kadar %170’in üzerinde artış gösterdi ve şirketin Mayıs ayında ilk çeyrek kazançlarını açıklamasının ardından bir basamak daha yükseldi. Hisse senedi, 2022’nin sonundan bu yana dokuz kattan fazla arttı ve bu artış, üretken yapay zekanın ortaya çıkışıyla aynı zamana denk geldi.

Apple hisseleri Salı günü %1,1 düşerek ABD’li iPhone üreticisine 3.29 trilyon dolar piyasa değeri kazandırdı. Nvidia, veri merkezlerinde kullanılan yapay zeka çipleri pazarının yaklaşık %80’ine sahip ve bu iş OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta ve diğerleri yapay zeka modelleri oluşturmak ve giderek daha büyük iş yüklerini çalıştırmak için gereken işlemcileri kapmak için yarıştı.

En son çeyrekte, Nvidia’nın veri merkezi işindeki gelir bir önceki yıla göre %427 artarak 22.6 milyar dolara yükseldi ve yonga üreticisinin toplam satışlarının yaklaşık %86’sını oluşturdu. 1991 yılında kurulan Nvidia, ilk birkaç on yılını öncelikle oyunculara 3D oyunları çalıştırmaları için çipler satan bir donanım şirketi olarak geçirdi. Ayrıca kripto para madenciliği çipleri ve bulut oyun abonelikleriyle de uğraştı.

Ancak son iki yılda Nvidia hisseleri, şirketin yapay zeka teknolojisine olan ardı arkası gelmeyen yatırımlarıyla resmen patladı. Kısa süre önce Apple’ı geçerek dünyanın en değerli ikinci şirketi olan Nvidia, artık dünyanın en değerli şirketi. Forbes’a göre bu yükseliş, kurucu ortak ve CEO Jensen Huang’ın net değerini yaklaşık 117 milyar dolara çıkararak onu dünyanın en zengin 11. kişisi haline getirdi.

Birkaç gün öncesine kadar dünyanın en değerli şirketi olan Microsoft ise bu haberleri şaşkınlıkla izliyor. Microsoft hisseleri bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %20 artış gösterdi. Yazılım devi, OpenAI’de önemli bir hisse aldıktan ve startup’ın yapay zeka modellerini Office ve Windows dahil olmak üzere en önemli ürünlerine entegre ettikten sonra yapay zeka patlamasından da önemli bir fayda sağladı.

Microsoft, Azure bulut hizmeti için Nvidia’nın grafik işlem birimlerinin (GPU) en büyük alıcılarından biri. Şirket, yapay zeka modellerini çalıştırmak üzere tasarlanan ve Copilot+ adı verilen yeni nesil dizüstü bilgisayarları piyasaya sürdü. Bu, Microsoft’un piyasa değerini korumasını sağlasa da, dünyanın en değerli şirketi unvanını kaptırmasına engel olamadı.

Nvidia, ABD’nin en değerli şirketi unvanına yeni sahip oldu. Son birkaç yıldır Apple ve Microsoft bu unvanı paylaşıyordu. Nvidia’nın yükselişi o kadar hızlı oldu ki, şirket henüz ABD’nin en değerli 30 şirketinin hisse senedi ölçütü olan Dow Jones Industrial Average’a eklenmedi.

Nvidia, geçen ayki kazanç açıklamasının yanı sıra, 7 Haziran’da yürürlüğe giren 10’a 1 hisse senedi bölünmesini duyurdu. Bu bölünme, Nvidia’ya fiyat ağırlıklı bir endeks olan Dow’a eklenme konusunda daha iyi bir şans veriyor, yani piyasa değerlerinden ziyade hisse senedi fiyatları daha yüksek olan şirketlerin gösterge üzerinde daha büyük bir etkisi var. Bu nedenle gelecekte Nviidia’nın hisse senedi fiyatlarındaki değişimler merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nvidia bu unvanı koruyabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!